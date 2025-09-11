باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از ادعای ورود عمدی پهپاد‌های روسی به حریم هوایی لهستان، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد؛ هرچند زمان آن را مشخص نکرد.

دیپلمات‌ها می‌گویند که سازمان ملل بلافاصله اظهار نظری نکرده است، اما اسلوونی، دانمارک، یونان، فرانسه و انکلیس از شورای امنیت خواسته‌اند که روز جمعه تشکیل جلسه دهد.

کارول ناوروکی، رئیس جمهور لهستان این حادثه را «تحریک روسیه» نامیده و می‌گوید هدف از آن «آزمایش توانایی لهستان برای پاسخگویی» بوده است.

لهستان پس از سرنگونی پهپاد‌هایی که ادعا می‌شود روسی بودند، پرواز آنها را در امتداد مرز‌های شرقی خود با بلاروس و اوکراین ممنوع کرد و ترافیک هوایی را در آنجا محدود کرد. یک فرمانده ارشد ناتو گفت که هنوز مشخص نیست که آیا تجاوز پهپاد‌ها عمدی بوده است یا خیر. در همین حال، روسیه می‌گوید فقط قصد هدف قرار دادن تاسیسات نظامی اوکراین را داشته و پهپاد‌های آن تا اندازه‌ای برد نداشته که به حریم هوایی لهستان وارد شود.

دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان روز گذشته اعلام کرد که ماده ۴ پیمان ناتو را فعال کرده است؛ بندی که بر اساس آن اعضای این ائتلاف نظامی می‌توانند خواستار مشورت با متحدان خود شوند.

منبع: رویترز