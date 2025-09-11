باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسینی - دبیرخانه ملی شهابسنگ ایران به زودی در زرند با پیگیریهای استاندار کرمان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افتتاح میشود. این دبیرخانه به عنوان یک مرکز علمی و تجاری، به رونق گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی در حوزه شهابسنگ و ژیوتوریسم کمک خواهد کرد.
در پی تاکید طالبی، استاندار کرمان، و پیگیریهای همتی، نماینده زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه ملی شهابسنگ ایران به زودی در زرند افتتاح خواهد شد.
محمد اسلامی، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرند، با اعلام این خبر گفت: «یکی از مهمترین شاخصههای گردشگری در استان کرمان، مبتنی بر کویر و فعالیتهای شهابسنگی است که برای نخستین بار در کشور این اتفاق میافتد و طی هفته آینده، دبیرخانه ملی شهابسنگ ایران رسماً افتتاح خواهد شد.»
وی با تمجید از دکتر طالبی و دکتر همتی، گفت: «استاندار محترم کرمان با نگاه خاص خود، پنجرهای تازه و امیدوارکننده برای رونق استان از محل اقتصاد گردشگری گشوده و شیوهای متفاوت و جذاب در حکمرانی استانی پایهگذاری کردند. وی اخیراً دستور تسریع در راهاندازی دبیرخانه جشنواره ملی شهابسنگ را صادر کردند و خواستار استفاده از تمام ظرفیتهای لازم مرکز استان و شهرستان برای تحقق این امر شدند. دکتر همتی نیز در تلاش است تا با رایزنی با وزارتخانههای علوم، میراث فرهنگی و صمت، کانون مرکزی در زرند ایجاد کند که به نوعی هم در منطقه مرکزی کشور واقع شده و راه دسترسی کاوشگران را تسهیل کند و هم فرصتی برای کاوش در مناطق کویری فراهم آورد.»
دبیر ستاد زرند شهر جشنوارههای ایران از آغاز ثبتنام عضویت در دبیرخانه مرکزی شهابسنگ ایران در اواخر شهریور ماه خبر داد و گفت: «در مرحله اول، ما به دنبال ساماندهی و شناسنامهدار کردن کاوشگران، مجموعهداران و علاقمندان به این گوهر سنگ آسمانی هستیم تا با پشتوانه دولت و با خیالی آسوده فعالیت کنند و مسیر سودجویان و دلالان بازار گوهرسنگهای زمینی و آسمانی مسدود شود.»
اسلامی همچنین از حضور اساتید نامدار حوزه شهابسنگ از دانشگاههای مختلف در کمیته علمی و تخصصی این دبیرخانه به عنوان رکن مهم آن یاد کرد و گفت: «این دبیرخانه علاوه بر فعالیتهای علمی و نشر بولتن شهابسنگ ایران، نسبت به صدور شناسنامه شهابسنگها و ثبت آن در بولتن شهابسنگ ایران اقدام خواهد کرد.»
رئیس میراث فرهنگی زرند از تشکیل کمیتههای تجارت و بازاریابی، تبلیغات داخلی و بینالمللی، گردشگری و کاوشگری، تراش و جواهرسازی شهابسنگی، به عنوان دیگر ارکان دبیرخانه خبر داد و گفت: «از سال آینده، بازار ملی شهابسنگ زرند به صورت فصلی برگزار خواهد شد تا در طول سال، فرصت بیشتری برای علاقمندان جهت فعالیت فراهم شود.»
وی افزود: «پیشبینی میکنیم در فعالیتهای مرتبط با شهابسنگها و گردشگری زمین و دیرینهشناسی، در هر سال قریب 6 الی 10 هزار گردشگر خارجی و دهها هزار گردشگر داخلی زرند را به عنوان مقصدی جذاب و مرتبط با شهابسنگ و ژیوتوریسم جذب کنیم که میتواند چرخه اقتصاد مبتنی بر صنعت گردشگری در شمال استان کرمان را متحول نماید.»
اسلامی عضویت در دبیرخانه را افتخاری، آماتور و حرفهای و البته رایگان عنوان کرد و گفت: «حضور تمام اعضای دبیرخانه در بازار ملی گوهرسنگها و شهابسنگها نیز رایگان است و فروش شهابسنگ به صورت آزاد و با رضایت طرفین خواهد بود و دبیرخانه هیچ دخل و تصرفی در قیمتها نخواهد داشت.»
رئیس میراث فرهنگی زرند در پایان افزود: «دولت از سالها قبل به دنبال رفع مشکلات جمعیتی در تهران بوده و قطعاً با راهاندازی مرکزی که قرار باشد در طول سال، هزاران شهروند را سرگردان در یک ابرشهر بزرگ جهت فعالیتهای کوتاهمدت و چند ساعته قرار دهد، غیرمنطقی میداند. همچنین طبق اهداف چشمانداز توسعه کشور، فضاهای جدید اقتصادی باید متناسب با قابلیتهای اقلیمی مناطقی که دارای ظرفیت لازم برای اجرا هستند، فراهم شود. لذا شهرستان زرند به عنوان پیشگام فعالیتهای گسترده شهابسنگی، از جمله برگزاری جشنواره ملی و راهاندازی بازار آزاد شهابسنگ، و نیز قرار گرفتن در مرکز ایران و دل کویر و داشتن مناطق بکر و مستعد جهت کنکاش و جستجوگری شهابسنگ و اتصال به دو کویر بزرگ لوت و مرکزی کشور، این حرکت بزرگ را آغاز کرده است.»