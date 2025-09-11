اسامی داوران هفته سوم لیگ برتر کشور در فصل جاری در حالی مشخص شد که تمام بازی‌ها با استفاده از سیستم VAR برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسامی داوران بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که بر این اساس حسن اکرمی و کوپال ناظمی برای استقلال و پرسپولیس سوت خواهند زد.

برنامه بازی‌ها و داوران به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴

* تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک
داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: علیرضا مرادی، حامد تازه پور، فرهاد امینی داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: امیرمحمد داودزاده ناظر: آرمان اسعدی

* خیبر خرم آباد - فجر سپاسی شیراز
داور: پیام حیدری کمک‌ها: رضا حیدری، مرتضی یوسف شهریاری، میثم عباسپور داور VAR: میثم حیدری کمک: محمدعلی پورمتقی ناظر: یداله جهانبازی

* گل گهر سیرجان - سپاهان
داور: سید وحید کاظمی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، علی سام داور VAR: بیژن حیدری کمک: فرهاد مروجی ناظر: حیدر شکور

* استقلال خوزستان - استقلال
داور: حسن اکرمی کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، دانیال باشنده و شهاب محمدی داور VAR: امیر عرب براقی کمک: علی احمدی ناظر: اکبر بخشی زاده

شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴

* شمس آذر قزوین - پیکان
داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: مهدی سیفی، مرتضی سلمان نژاد، مهدی جبرئیلی داور VAR: حسن اکرمی کمک: علیرضا مرادی ناظر: علی اصغر مؤمنی

* ذوب آهن اصفهان - مس رفسنجان
داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: محمد هاشمی نسب، سعید زیبا، هادی علی نیافرد داور VAR: میثم حیدری کمک: محمدعلی پورمتقی ناظر: نادر جعفری

* چادرملو اردکان - ملوان بندرانزلی
داور: وحید زمانی کمک‌ها: علی رعیت، محمدصالح عرب آبادی، رسول اولیایی داور VAR: وحید کاظمی کمک: سیدرضا مهدوی ناظر: محمود رفیعی

* پرسپولیس - فولاد خوزستان
داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: هادی طوسی، حامد صفایی، میثم صفاری داور VAR: بیژن حیدری کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: علیرضا کهوری

