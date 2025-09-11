پلیس آمریکا پس از بازداشت و آزاد کردن دو آمریکایی به جرم تیراندازی به کرک، هنوز نتوانسته است قاتل واقعی را پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس آمریکا و دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) امروز پنجشنبه به صورت گسترده در حال تعقیب یک تک‌تیرانداز هستند که چارلی کرک، فعال محافظه‌کار راست‌گرای حامی اسرائیل را در حین پاسخ به سؤالاتی درباره خشونت‌های مسلحانه در یک رویداد دانشگاهی در ایالت یوتا به قتل رساند.

پس از دستگیری دو مظنون، مقامات آمریکایی آنها را آزاد کردند، زیرا مشخص شد که با این حادثه ارتباطی ندارند. این امر سؤالاتی را در مورد هویت قاتل اصلی که از صحنه جرم ناپدید شد، ایجاد کرد.

کرک (۳۱ ساله)، مجری یک برنامه رادیویی اینترنتی (پادکست) و متحد نزدیک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به دلیل ایجاد یک پایگاه حمایتی برای رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه در میان رأی‌دهندگان جوان، شناخته شده بود. او روز چهارشنبه در آنچه اسپنسر کاکس، فرماندار یوتا، آن را «ترور سیاسی» نامید، با شلیک گلوله به قتل رسید.

اف‌بی‌آی و مقامات دولتی آمریکا اعلام کردند که قاتل دقایقی قبل از حادثه وارد محوطه دانشگاه شده و در فیلم‌های دوربین‌های مداربسته دیده شده که از پله‌ها بالا رفته و به پشت‌بام نزدیک می‌رسد و سپس یک گلوله شلیک می‌کند.

رابرت بولز، مقام اف‌بی‌آی، به خبرنگاران گفت که تک‌تیرانداز از پشت‌بام پریده و به یک محله مجاور فرار کرده است. بازرسان یک تفنگ را در منطقه جنگلی نزدیک پیدا کرده‌اند که به همراه اثر کف دست و پا، برای یافتن سرنخ در حال بررسی است.

بو میسون، کمیسر اداره امنیت عمومی ایالت یوتا، به خبرنگاران توضیح داد که به نظر می‌رسد قاتل در سنین دانشجویی بوده و به خوبی در محوطه دانشگاه «جاسازی» شده بود.

کرک، یکی از بنیانگذاران و رئیس سازمان «نقطه عطف آمریکا» که به دنبال ترویج ایده‌های راست‌گرای محافظه‌کار در میان دانشجویان بود که ساعاتی بعد از این حمله در بیمارستان محلی تمام کرد.

منبع: النشره