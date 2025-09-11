پلیس آمریکا پس از بازداشت و آزاد کردن دو آمریکایی به جرم تیراندازی به کرک، هنوز نتوانسته است قاتل واقعی را پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس آمریکا و دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) امروز پنجشنبه به صورت گسترده در حال تعقیب یک تک‌تیرانداز هستند که چارلی کرک، فعال محافظه‌کار راست‌گرای حامی اسرائیل را در حین پاسخ به سؤالاتی درباره خشونت‌های مسلحانه در یک رویداد دانشگاهی در ایالت یوتا به قتل رساند.

پس از دستگیری دو مظنون، مقامات آمریکایی آنها را آزاد کردند، زیرا مشخص شد که با این حادثه ارتباطی ندارند. این امر سؤالاتی را در مورد هویت قاتل اصلی که از صحنه جرم ناپدید شد، ایجاد کرد.

کرک (۳۱ ساله)، مجری یک برنامه رادیویی اینترنتی (پادکست) و متحد نزدیک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به دلیل ایجاد یک پایگاه حمایتی برای رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه در میان رأی‌دهندگان جوان، شناخته شده بود. او روز چهارشنبه در آنچه اسپنسر کاکس، فرماندار یوتا، آن را «ترور سیاسی» نامید، با شلیک گلوله به قتل رسید.

اف‌بی‌آی و مقامات دولتی آمریکا اعلام کردند که قاتل دقایقی قبل از حادثه وارد محوطه دانشگاه شده و در فیلم‌های دوربین‌های مداربسته دیده شده که از پله‌ها بالا رفته و به پشت‌بام نزدیک می‌رسد و سپس یک گلوله شلیک می‌کند.

رابرت بولز، مقام اف‌بی‌آی، به خبرنگاران گفت که تک‌تیرانداز از پشت‌بام پریده و به یک محله مجاور فرار کرده است. بازرسان یک تفنگ را در منطقه جنگلی نزدیک پیدا کرده‌اند که به همراه اثر کف دست و پا، برای یافتن سرنخ در حال بررسی است.

بو میسون، کمیسر اداره امنیت عمومی ایالت یوتا، به خبرنگاران توضیح داد که به نظر می‌رسد قاتل در سنین دانشجویی بوده و به خوبی در محوطه دانشگاه «جاسازی» شده بود.

کرک، یکی از بنیانگذاران و رئیس سازمان «نقطه عطف آمریکا» که به دنبال ترویج ایده‌های راست‌گرای محافظه‌کار در میان دانشجویان بود که ساعاتی بعد از این حمله در بیمارستان محلی تمام کرد.

منبع: النشره

برچسب ها: تک تیرانداز ، تیراندازی در آمریکا
خبرهای مرتبط
تیراندازی به چارلی کرک، حامی مشهور ترامپ در آمریکا
ترامپ: چارلی کرک درگذشت
آنچه باید درباره ترور مهره کلیدی موثر در پیروزی ترامپ بدانیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه باید درباره ترور مهره کلیدی موثر در پیروزی ترامپ بدانیم
نقشه راه قاهره: کلیدی برای قفل هسته‌ای؟
تیراندازی به چارلی کرک، حامی مشهور ترامپ در آمریکا
ترامپ، افول یک توهم قدرت
نپال زیر تیغ خشم نسل Z: وقتی فیلترینگ و آقازاده‌ها کشور را شعله‌ور کردند
ترامپ در مورد حمله اسرائیل به قطر با نتانیاهو تماس تلفنی پرتنشی داشته است
سئول: رهبر کره شمالی جایگاه دخترش را به عنوان جانشین تثبیت کرده است
قطر میزبان نشست عربی-اسلامی در مورد حمله اسرائیل خواهد بود
آتش در خیابان‌های پاریس: فرانسه در آستانه فروپاشی سیاسی
هرتزوگ: اسرائیل «آماده توافق کامل» با حماس است!
آخرین اخبار
سفر منطقه‌ای رئیس امارات با هدف هماهنگی موضع کشور‌های حوزه خلیج فارس
سید الحوثی: تجاوز به قطر گسترش دامنه تجاوز به منطقه است
اف‌بی‌آی همچنان ناکام در پیدا کردن تک‌تیرانداز قاتل کرک
آمریکا چندین فرد و نهاد مرتبط با انصارالله را تحریم کرد
وابستگی نظامی؛ مانع بزرگ اروپا در تحریم اسرائیل
لهستان خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره پهپاد‌های روسی شد
سفر شهباز شریف به قطر برای محکومیت حمله اسرائیل
تکذیب اتهام سوریه توسط حزب‌الله
حضور امیر قطر در مراسم تشییع پیکر شهدای حماس 
حمله اسرائیل به دوحه، جهان عرب را متحد کرد
گزارش واشنگتن پست از تلاش آمریکا و چین برای احیای روابط
کمک‌های ایران به زلزله‌زدگان افغانستان به ۲۲۰ تُن رسید
تغییرات گسترده در نهاد‌های امنیتی ترکیه؛ برکناری ۶۱ مقام ارشد
ارسال «بسته مشکوک» برای رئیس رژیم اسرائیل در لندن
«رایان‌ایر» به اسرائیل بازنمی‌گردد
فرانسه ۶۷۵ نفر را در اعتراضات بازداشت کرد
سفیر انگلیس در آمریکا به دلیل ارتباط با اپستین اخراج شد
هلند قصد دارد واردات از شهرک‌های صهیونیست‌نشین اسرائیل را ممنوع کند
قطر میزبان نشست عربی-اسلامی در مورد حمله اسرائیل خواهد بود
آکسیوس: ترامپ از نتانیاهو خواسته که دوباره به قطر حمله نکند
دستکم ۱۹ نفر در سیل ناگهانی اندونزی کشته شدند
سئول: رهبر کره شمالی جایگاه دخترش را به عنوان جانشین تثبیت کرده است
شورای امنیت در مورد لهستان تشکیل جلسه می‌دهد
انفجار تانکر گاز در بزرگراهی در مکزیک ۳ کشته و ۷۰ زخمی بر جا گذاشت + فیلم
مصر در مورد هدف قرار دادن حماس در خاک خود هشدار داده است
آنچه باید درباره ترور مهره کلیدی موثر در پیروزی ترامپ بدانیم
کاخ سفید دموکرات‌ها را به حمایت از جرم و جنایت متهم کرد
پنتاگون از کمک ۱۴.۲ میلیون دلاری به ارتش لبنان خبر داد
حدود ۲۰۰ هزار نفر به اعتراضات فرانسه پیوسته‌اند
ترامپ در مورد حمله اسرائیل به قطر با نتانیاهو تماس تلفنی پرتنشی داشته است