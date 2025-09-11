باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، تاکید کرد که حمله دیروز چهارشنبه اسرائیل به یمن هیچ دستاوردی ندارد و تنها نشاندهنده «ورشکستگی و جنایت» است.
او امروز پنجشنبه در سخنرانی خود درباره تحولات مربوط به جنگ غزه و مسائل منطقهای و بینالمللی گفت که «یمن، چه در سطح رسمی و چه مردمی، در یک موضع صادقانه و جدی قرار دارد و به اهمیت، قداست و ارزش فداکاریها در این نبرد واقف است.»
رهبر انصارالله یمن در خصوص عملیات یمنیها در حمایت از غزه در طول این هفته، تایید کرد که ۳۸ عملیات، شامل موشکها و پهپادها، انجام شده است. او خاطرنشان کردند که عملیات پهپادی متعدد و مؤثر بوده است، زیرا با ۲۳ پهپاد انجام شده است که چندین هدف را در خدرا، یافا، اشدود، عسقلان، نقب و ام الرشرش هدف قرار دادهاند. از جمله عملیاتهای موفق، هدف قرار دادن فرودگاهی بود که دشمن اسرائیلی آن را فرودگاه رامون مینامد و یک عملیات مهم نیز به سمت فرودگاه اللد (بن گوریون) انجام شد.
سید الحوثی تاکید کرد که تجاوز و جنایات رژیم تروریستی اسرائیل بر عزم مردم یمن تاثیری نخواهد گذاشت، بلکه آنها را در اراده و تصمیمشان قویتر و استوارتر خواهد کرد.
او همچنین اشاره کرد که «هیچ گزینه جایگزینی جز تسلیم و پذیرش این معادله تهاجم وجود ندارد، همانطور که برخی در منطقه آن را پذیرفتهاند.» سید الحوثی همچنین مانند روال جمعههای اخیر از مردم یمن خواست تا فردا به صورت میلیونی در صنعا و تمام میدانهای این کشور حضور یابند.
سید الحوثی آنچه در فلسطین در حال وقوع است، از جمله جنایات روزانه و نسلکشی توسط رژیم تروریستی اسرائیل، را «جنایت قرن» توصیف کرد و گفت که رسانهها به طور گسترده به آن میپردازند و مردم شاهد فجایع آن هستند.
او افزود که رژیم تروریستی اسرائیل و شهرک نشینان آن به حملات روزانه خود به مسجدالاقصی ادامه میدهد و تاکید کرد که این کار تلاشی از سوی آنها برای عادیسازی این صحنهها در اذهان مردم است.
رهبر انصارالله یمن هشدار داد که رژیم تروریستی اسرائیل در تلاش است تا اشغال کامل بر کل فلسطین را تکمیل کرده و سپس به فراتر از آن بپردازد.
او همچنین اشاره کرد که این رژیم تروریستی در کشورهای همسایه مانند لبنان و سوریه نیز فعالیتهایی دارد و توطئههایی علیه اردن، مصر و عراق در حال انجام است.
در مورد لبنان، سید الحوثی توضیح داد که فشارهای سیاسی بر این کشور برای واگذاری سلاح با هدف توانمندسازی دشمن صهیونیستی برای تکمیل طرح خود برای سلطه بر لبنان بدون هیچ مانعی انجام میشود.
او اشاره کرد که «در مقابل تلاش برای خلع سلاح مقاومت در لبنان، دشمنان صهیونیست در حال تسلیح گسترده خود هستند.» سید الحوثی افزود که ملتی از توانایی دفاع از خود محروم میشود، در حالی که درها برای دشمن کاملا باز میشود تا به کشندهترین سلاحها دست یابد، رویکردی فاجعهبار که تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.
در خصوص سوریه نیز، سید الحوثی تجاوز مستمر رژیم تروریستی اسرائیل به خاک این کشور را «عبرتی بزرگ برای تمام اعراب و کسانی که با ایده جهاد مخالف هستند» دانست.
در رابطه با حمله به قطر، سید الحوثی تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به دنبال گسترش تجاوزات خود در منطقه است و نشان میدهد که به هیچ حقی از کشورهای عربی، نه حق حاکمیت و نه هیچ ملاحظه دیگری، احترام نمیگذارد. رهبر جنبش انصارالله همبستگی خود را با قطر و هیات مذاکرهکننده جنبش مقاومت اسلامی، حماس، پس از حملات این رژیم تروریستی اعلام کرد.
او افزود که تجاوز به قطر نقض حرمت تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس است، اما موضع برخی از این کشورها در حد قطع حداقل روابط دیپلماتیک با رژیم تروریستی اسرائیل ارتقاء نیافته است.
او «حماقت شدید» در برخورد با رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم کرد و گفت: «این نهایت حماقت است که به تخلفاتی که دشمن اسرائیلی مرتکب شده با نوشتن چند سطر پاسخ داده شود و سپس بدون هیچ موضع عملی، موضوع تمام شود».
رهبر انصارالله یمن همچنین اشاره کرد که آمریکا با رژیم اشغالگر اسرائیل در «تثبیت معادله تجاوز ظالمانه و ستمگرانه» شریک است.
منبع: المیادین و المسیره