ستادکل نیروهای مسلح در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر در بیانیه‌ای، نوشت: این تجاوز وحشیانه، نشان آشکار ماهیت تروریستی و تجاوزگری این رژیم جعلی، غیرقانونی و بی‌ریشه صهیونیستی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای تجاوز نظامی و اقدام جنون‌آمیز و وحشیانه تروریستی رژیم صهیونیستی به کشور دوست و برادر قطر را به شدت محکوم می‌کند.

این بیانیه افزود: این تجاوز ددمنشانه، وحشیانه و غیرقابل انکار نشان آشکار ماهیت تروریستی و تجاوزگری این رژیم جعلی، غیرقانونی و بی‌ریشه صهیونیستی است.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: برای دولت‌ها و ملت‌های جهان، واضح و آشکار است که همه جنایات رژیم وحشی صهیونی با راهبری و هماهنگی کامل آمریکا انجام می‌شود و نشان می‌دهد که دولت آمریکا در تمام این جنایات شریک بوده و هیچ‌گونه احترام و ارزشی برای افکار عمومی دنیا و حتی هم پیمانان خود قائل نیست.

این بیانیه تصریح کرد: ایالات متحده با حمایت مستقیم و غیرمستقیم از جنایات رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد ناامنی در جهان و منطقه و ترویج تروریسم بین‌الملل است تا اهداف شیطانی، استعمارگرانه و استثمارگرانه خود را جامه عمل بپوشاند. گسترش تجاوزات وحشیانه و بی‌شرمانه رژیم صهیونیستی، هشداری جدی برای کل جهان و کشورهای منطقه است.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ایام میلاد پربرکت نبی مکرم اسلام ضمن تبریک میلاد پرنور پیامبر رحمت و عظیم‌الشان اسلام به امت اسلامی نسبت به هوشیاری و وحدت مسلمانان و جهان اسلام در برابر خطر آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر لزوم توقف ماشین جنگی جنون‌آمیز این رژیم و قطع رابطه همه کشورها با آن تاکید می‌کند.

این بیانیه خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ملت‌های آزادی‌خواه و رزمندگان و حامیان محور مقاومت در اقصی نقاط دنیا اطمینان می‌دهند که رسالت و اندیشه ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی محور مقاومت هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت و رزمندگان جبهه مقاومت با اراده پولادین و الهی از مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین و غزه دفاع خواهند نمود و هرگز نخواهند گذاشت آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف شوم خود دست یابند.

