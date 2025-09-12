باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ به مناسبت گرامیداشت ۲۱ شهریور ماه روز ملی سینما به گفت‌وگو با مصطفی فرجی منتقد سینما پرداختیم.

مصطفی فرجی درباره تاریخچه نامگذاری روز سینما در ایران گفت: ورود اولین دوربین فیلمبرداری و نمایش فیلم در ۲۱ شهریور سال ۱۲۷۹ شمسی یا ۱۹۰۰ میلادی در زمان مظفرالدین شاه بود‌ و اولین فیلمبردار ایرانی ابراهیم خان عکاس باشی نام داشت. در تقویم شمسی ما ۲۱ شهریور روز سینما نامگذاری شده است. حال هنرمندان و افرادی که به نحوی ارتباط با سینما دارند این روز را به یکدیگر تبریک می‌گویند و در مراسمی با عنوان گردامیداشت روز سینما از برخی هنرمندان تقدیر و تجلیل می‌شود.

وی ادامه‌داد: البته در طول سال جشنواره‌ها یا برنامه‌هایی از طرف صنوف، انجمن‌‌های‌خانه سینما به پاس تقدیر از فعالیت‌های اعضا برگزار می‌شود. ۲۱ شهریور حال و هوای خاص خود را دارد و هنرمندان و سینماگران مانند سال نو این روز را به یکدیگر تبریک می‌گویند و حس و حال خوبی برای اهالی سیمما دارد، گویا سال جدیدی برای سینمای ملی ایران اتفاق می‌افتد.

وی افزود: همچنین در این روز یاد خیلی از هنرمندان عرصه سینما درگذشته گرامی داشته می‌شود.

مصطفی فرجی با اشاره به پوست اندازی سینما در دوره‌های مختلف بیان کرد: می‌دانیم که سینمای ایران در هردوره‌ای پوست‌اندازی می‌کند و نسل جدید با استعدادهای متنوع خود در سینما شکوفها می‌شوند؛ اما نمی‌توانند همانند سینماگران فقید فعالیت کنند و دیگر کسانی مانند داوود رشیدی، عزت‌الله انتظامی، جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز و خسرو شکیبایی در عرصه سینما نداریم، نخواهیم داشت و کسی نمی‌تواند جای این عزیزان را در سینما پر کند.

وی با تاکید به اخلاق مداری هنرمندان درگذشته کشورمان گفت: هنرمندان فقید واقعا استاد اخلاق، دلسوز، مردمی و برای جوان‌ها الگو بودند، اما امروز شاهد تعداد کمی از هنرمندان هستیم که دارای معرفت و اخلاق هنری و مردمی هستند. البته برخی از هنرمندان باعث تخریب همکاران خود می‌شوند تا جایگاه خود را بالا بکشند.

وی تاکید کرد: معتقدم اکثر هنرمندان عصر حاضر ما به دنبال شهرت و مادیات هستند و همانند پیشکسوتان قدیم الگوی خوب و مردمی نیستند. امروز هنرمندان جناحی یا سیاسی شده‌اند تا خود را نشان‌دهند و واقعا در سینمای عصر حاضر نمی‌توانیم مانند هنرمندان فقد گذشته پیدا کنیم. همچنین متاسفانه فیلمسازانی نامتعهدی داریم که با آثارشان مردم کشورمان را بدبخت و فقیر نشان می‌دهند تا بتوانند در جشنواره‌های خارجی نفوذ کنند تا جوایزی دریافت کنند.

فرجی با اشاره به ورود افراد غیرمتخصص در سینما گفت: همه مواردی که مطرح کردم به دلیل ورود افراد غیر متخصص و غیر سینمایی به عرصه هنر است که در لباس غیر سینمایی برای شهرت و گرفتن پول سینما را زیر سوال برده‌اند. به هرحال انعکاس سینمای هر سرزمین نشان از فرهنگ، آداب معاشرت، روابط اجتماعی آن سرزمین است. ما نباید اجازه دهیم افرادی که به هر شکلی وارد این عرصه می‌شوند فعالیت کنند و نگذاریم سینمای ایران خدشه دار شود.

وی ادامه داد: به هرحال روز سینما را به همه هنرمندان، سینماگران، فیلمسازان و فعالان این عرصه تبریک می‌گویم و می‌دانم همه با انتشار تصاویری در فضای مجازی این روز را گرامی می‌دارند.