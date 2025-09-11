باشگاه خبرنگاران جوان - با مصوبه کمیته داوران، تست آمادگی جسمانی مجدد دو داور بینالمللی کشور، بیژن حیدری و امیر عرببراقی، روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد. این ۲ داور به دلیل مصدومیت موفق به حضور در آزمون ابتدای فصل نشده بودند.
این آزمون با حضور سیفیآذر (مسئول آمادگی جسمانی داوران کشور)، علی خسروی (عضو کمیته داوران) و قهرمان نجفی (نماینده دپارتمان داوری) انجام گرفت و هر ۲ داور توانستند با موفقیت مراحل تست را پشت سر بگذارند.
بر این اساس قضاوت بیژن حیدری و امیر عرببراقی در مسابقات لیگ برتر و سایر رقابتهای داخلی بلامانع اعلام شد.