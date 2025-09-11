اف‌بی‌آی تصاویر مظنون تیراندازی شب گذشته به چارلی کرک، حامی مشهور ترامپ را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اف‌بی‌آی (اداره تحقیقات فدرال آمریکا) تصاویر فردی را که در ارتباط با تیراندازی مرگبار شب گذشته به «چارلی کرک» تحت تعقیب است، منتشر کرد. 

دفتر اف‌بی‌آی در شبکه اجتماعی ایکس دو تصویر از فردی به اشتراک گذاشت که کلاه بیسبال بر سر گذاشته و عینک آفتابی زده است و در ادامه آن نوشت: «ما از عموم مردم درخواست می‌کنیم که به شنایایی این فرد در ارتباط با تیراندازی مرگبار به چارلی کرک کمک کنند». 

مقامات آمریکایی می‌گویند که جستجو برای یافتن مظنون ادامه دارد.

اف‌بی‌آی همچنین اعلام کرد که آنچه را که گمان می‌رود سلاح مورد استفاده در تیراندازی مرگبار باشد، کشف کرده است. گفته شده این سلاح، یک «تفنگ گلنگدن پرقدرت» بوده و در یک منطقه جنگلی نزدیک محل تیراندازی کشف شده است. به گفته منابع، به نظر می‌رسد محل قرارگیری سلاح گرم با مسیر حرکت مظنون مطابقت دارد.

بو میسون، کمیسر اداره امنیت عمومی ایالت یوتا نیز می‌گوید حرکات تیرانداز ردیابی شده و فیلمی از او ثبت شده است. میسون گفت که این فیلم در حال حاضر برای عموم منتشر نخواهد شد. میسون گفت: ساعت ۱۱:۵۲ صبح چهارشنبه، مظنون به محوطه دانشگاه رسید و سپس از طریق راه پله‌ها به پشت بام ساختمانی در نزدیکی محل برگزاری رویداد در فضای باز رفت و سپس به سمت کرک شلیک کرد.

مقامات گفتند که کرک تقریباً ساعت ۱۲:۲۰ بعد از ظهر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد و در آنجا مرگ او اعلام شد.

گفته شده پس از تیراندازی، مظنون به سمت دیگر ساختمان رفت، از آن پایین پرید و از محوطه دانشگاه به محله فرار کرد.

چارلی کرک ۳۱ ساله فعال رسانه‌ای و از حامیان مهم دونالد ترامپ بود و گفته می‌شود در جذب آرای جوانان برای دونالد ترامپ در انتخابات سال گذشته بسیار موثر بوده است. او شب گذشته در حالی که مشغول سخنرانی در رویدادی در دانشگاه یوتا بود، هدف گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد مرگ او اعلام شد. مرگ او واکنش‌های زیادی به ویژه در میان راستگرایان داشته است. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز با انتشار ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی، دموکرات‌ها را مسئول مرگ افرادی چون کرک دانست و گفت: «سال‌هاست که چپ‌های رادیکال، آمریکایی‌های فوق‌العاده‌ای مانند چارلی را با نازی‌ها و بدترین قاتلان و جنایتکاران جهان مقایسه می‌کنند. این نوع لفاظی‌ها مستقیماً مسئول تروریسمی است که امروز در کشورمان می‌بینیم و باید همین الان متوقف شود.»

منبع: ای بی سی نیوز

