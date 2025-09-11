باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش حماس امروز پنجشنبه، شهادت کسانی که در نتیجه تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به پایتخت قطر، دوحه، به شهادت رسیدند را تسلیت گفته و تاکید کرد که ملت فلسطین و مقاومت آن، حماسههای پایداری و فداکاری را در برابر رژیم اشغالگر وحشی رقم میزنند.
فوزی برهوم، از رهبران این جنبش، در بیانیهای که خواند، تاکید کرد که خون رهبران حماس از خون کودکان غزه، قدس و کرانه باختری ارزشمندتر نیست. او توضیح داد که این جنایت «نه تنها هیات مذاکرهکننده، بلکه کل روند مذاکرات را هدف قرار داده است.»
این رهبر حماس افزود که «نبرد با رژیم اشغالگر فقط نبرد غزه، حماس و فلسطین نیست، بلکه نبرد تمام امت اسلامی است.»
حماس همچنین جنایت رژیم تروریستی اسرائیل در دوحه را نه تنها تجاوز به قطر، بلکه «اعلام جنگ علیه کشورهای عربی» دانست و آنچه رخ داد را «جنایتی کامل که تمام ارزشهای عربیت، اسلام و یاری مظلومان را که قطر نماینده آنهاست، هدف قرار میدهد»، توصیف کرد.
در همین زمینه، حماس خواستار اقدام فوری کشورهای عربی برای مقابله با این تجاوز شد و از رهبران جهان خواست تا «به روشنی بین قانون جنگل که جنایات رژیم اشغالگر آن را مرتکب میشود، و قوانین بینالمللی و بشردوستانه که این اعمال را جرم میداند، یکی را انتخاب کنند.»
بیانیه حماس پس از آن صادر شد که رژیم اشغالگر اسرائیل روز سهشنبه گذشته، هیات مذاکرهکننده این جنبش را در پایتخت قطر، دوحه، با یک سری حملات هوایی از سوی هواپیماهای جنگی، هدف قرار داد.
منبع: المیادین