باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه خبر درباره مذاکره با سه کشور اروپایی گفت: گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات ما با سه کشور اروپایی همواره در جریان است و در سال‌های گذشته به‌صوت مرتب با اینها جلسه داشتیم و در جنگ ۱۲ روزه در یک سفر زمینی از کشور خارج شدم در ژنو با آنها و خانم کالاس جلسه داشتم و پس از پایان جنگ هم این گفت‌و‌گو‌ها ادامه پیدا کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: در اسنپ‌بک همواره تهدید می‌کردند که از این سازوکار استفاده می‌کنند و ما، روسیه و چین با آن مخالف بودیم و یک نامه مشترک نوشتیم. این یک دعوای حقوقی است که حق این کار را ندارند.

وزیر امور خارجه بیان کرد: آنها شرط گذاشتند که مدت اسنپ‌بک را تمدید می‌کنند که ما قبول نکردیم و این دعوا ادامه دارد و نمایندگی ما در نیویورک به شدت فعال است. رایزنی‌ها بسیار فشرده‌ای ادامه دارد و شروط آنها را نپذیرفتیم البته قبل از اینکه اروپا شرط بگذارند ما مذاکره با آژانس را شروع کرده بودیم، چون همکاری با آژانس برای ما منافع دارد و ما عضو ان پی تی هستیم و تا زمانی که در این پیمان هستیم باید به آن متعهد باشیم.

عراقچی گفت: حرف ما با آژانس این است در شرایط جدید، همکاری ما به شکل سابق نمی‌تواند باشد، چون تغییرات میدانی شده و به برخی تاسیسات ما حمله شده و هم قانونی داریم که در مجلس تصویب شده است لذا باید تحت شرایط جدید همکاری کنیم. این مذاکرات در وین ادامه پیدا کرد و به یک متنی رسید و نهایتا در یک محل ثالث بین من و گروسی مذاکره انجام شود که در قاهره انجام شد.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: این توافق یک چارچوب همکاری را تعریف می‌کند اول اینکه آژانس قبول کرده که حمله به تاسیسات ما خلاف حقوق بین‌الملل، خلاف منشور ملل و خلاف اساسنامه آژانس است و دوم آژانس قبول کرد همکاری به شکل جدیدی باشد و سوم اینکه آژانس قبول کرده قانون مجلس برای ایران الزام‌آور است و همکاری باید طبق آن باشد و آژانس پذیرفت که باید توافقات از طریق شورای عالی امنیت ملی دنبال شود و آژانس پذیرفت بین تاسیساتی که بمباران شده و آنها که بمباران نشده باید تفکیک قائل شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: درخصوص تاسیساتی که بمباران شدند ما درخواست آنها برای بازرسی را به شورای عالی امنیت ملی می‌فرستیم و اگر موافقت شد اجازه بازرسی داده می‌شود. در نیروگاه بوشهر که زمان تعویض سوخت نیروگاه است باید با حضور بازرسان باشد و اگر بازرسان نیایند این کار امکان ندارد و اپراتورهای روسی این کار را موکول به حضور بازرسان آژانس می‌دانند.

وزیر امور خارجه بیان کرد: مورد بعدی راکتور تحقیقاتی تهران است که کارش تولید داروهای هسته‌ای است و یکی از نیازهای مهم کشور را تامین می‌کند که در کشور یک میلیون نفر به این داروها نیاز دارند و زمانی که وقت تعویض سوخت باشد این درخواست ارائه می‌شود.

عراقچی عنوان کرد: مورد بعدی تاسیساتی است که مورد حمله واقع شد که اینجا شرایط پیچیده‌تر است و آژانس قبول دارد نگرانی ایران مشروع است. در حال حاضر یک مجموعه اقدامات محیط زیستی و ایمنی باید در این تاسیسات قرار بگیرد. بعد از این ایران گزارش خود را به شورای عالی امنیت می‌دهد و آنجا تصمیم گرفته می‌شود که این گزارش چگونه ارائه شود و بعد مذاکرات جداگانه‌ای انجام می‌شود که درخواست دسترسی چگونه داده شود. الان هیچ اجازه دسترسی داده نشده تا قانون مجلس و مسیر شورای عالی امنیت ملی طی شود.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: قانون مجلس در این توافق جدید کاملا رعایت شده است و نگرانی امنیتی ایران مورد توجه قرار گرفته است و شکل جدید همکاری مورد قبول واقع شده است. اگر از گروسی بپرسید می‌گوید بازرسی در این توافق هست، اما به این صورت که تمام ملاحظات ایران در آن دیده شده است.

عراقچی تاکید کرد: بعد از امضای این قرارداد گفتم اعتبار توافق تا وقتی است که عمل خصمانه ای علیه ایران صورت نگیرد به شمول اسنپ‌بک و اگر صورت بگیرد این توافق دیگر اعتبار ندارد.

وزیر امور خارجه اظهار کرد: در هر توافق هر طرفی روایت خود را دارد و سعی می‌کند طرف خود را برجسته کند و گروسی به شورای حکام می‌گوید دسترسی وجود دارد و از من هم بپرسید من هم می‌گویم دسترسی وجود دارد، اما با طی مراحلی لذا تفسیر متفاوتی وجود ندارد.

عراقچی بیان کرد: تصمیم درخصوص توافق با آژانس در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده که رئیس مجلس هم یکی از اعضای آن است.

رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتم دو طرف متونی که خواسته‌های حداکثری را ارائه می‌دهند در ابتدا می‌دهند، اما متن اولیه با متن نهایی زمین تا آسمان فرق دارد و این محل سوال است که این متون چگونه پخش می‌شود و متن نهایی همین است که عرض کردم. مسیری که مجلس برای همکاری با آژانس تعریف کرده در این توافق رعایت شده است.

دیپلمات ارشد کشورمان درباره اینکه آژانس باید از مواد غنی شده ایران خبردار باشد؟، گفت: این برای الان نیست هرموقع که گزارش ما آماده شد شورای عالی امنیت ملی درباره آن تصمیم می‌گیرد و این عین خواسته مجلس است که درخواست‌های آژانس توسط شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود. طبق قوانین بین‌المللی مواد هسته‌ای در هر کشوری باشد باید تحت نظارت آژانس باشد. الان آژانس قبول کرده که در ایران شرایط ایران متفاوت است و لذا نوع همکاری هم متفاوت است به همین دلیل اینکه ما گزارش نهایی خود در مورد آژانس را چگونه به اطلاع آژانس برسانیم در زمان خودش که به این زودی‌ها هم نیست توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌شود.

وزیر امور خارجه اظهار کرد: ما با آژانس یک مسیر پر چالشی را در سال‌های گذشته طی کردیم و همه این تجربیات به این توافق منجر شده است و همان‌طور که مجلس گفته همه چیز از مسیر شورای عالی امنیت ملی می‌گذرد و این‌طور نیست که هرچه آژانس بخواهد سازمان انرژی اتمی انجام دهد. این توافق عصاره همه تجربیات گذشته و تجربه‌ای است که در جنگ ۱۲ روزه داشتیم.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: اینکه اسنپ‌بک صورت بگیرد قطعی است، اما اینکه چگونه است در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود. این موضوع کلیدی در سیاست خارجی است و در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است. ایده‌هایی مطرح شده است. خروج از ان پی تی یکی از گزینه هاست، اما گزینه‌های ما محدود به یک گزینه نیست و باید ببینیم کدام گزینه منافع ما را تامین می‌کند لذا گزینه‌های مختلفی توسط اعضای شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است.

