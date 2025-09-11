در یک بیانیه مشترک نادر، اعضای شورای امنیت سازمان ملل حمله رژیم اسرائیل به دوحه را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شورای امنیت سازمان ملل در نشست امشب خود حمله رژیم اسرائیل به قطر را که روز سه‌شنبه رخ داد، محکوم کرده و در بیانیه مشترک و نادری اظهار داشت: «کاهش تنش بسیار مهم است. ما در کنار قطر ایستاده‌ایم.»

چنین بیانیه مطبوعاتی نیاز به حمایت همه اعضا، از جمله آمریکا داشت که تا به امروز در شورا از تل‌آویو حمایت کرده است.

در این بیانیه آمده است: «اعضای شورای امنیت محکومیت خود را نسبت به حملات اخیر به دوحه، قلمرو یک میانجیگر کلیدی، در نهم سپتامبر ابراز می‌کنند».

در ادامه این بیانیه آمده است: «اعضای شورا بر اهمیت کاهش تنش تأکید کرده و همبستگی خود را با قطر ابراز می‌کنند. ما بر حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر، مطابق با اصول منشور سازمان ملل، تأکید داریم». 

اعضای شورای امنیت در انتها تاکید کردند: «آزادی اسرا و پایان دادن به جنگ و رنج در غزه باید اولویت اصلی ما باشد. در این راستا، بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک مداوم قطر، مصر و ایالات متحده تأکید کرده و از طرفین می‌خواهیم که به سمت صلح حرکت کنند».

در واکنش به این تجاوز نظامی، قطر یکشنبه و دوشنبه هفته آینده میزبان اجلاس اضطراری کشور‌های عربی-اسلامی خواهد بود تا در مورد تلاش اسرائیل برای حذف حماس در جریان سفر آنها به دوحه بحث کنند.

پیش از این، جنبش حماس در بیانیه‌ای رسمی، حمله اسرائیل به دوحه را محکوم کرده و آن را «اعلام جنگ به کشور‌های عربی» و تلاشی برای از بین بردن کل روند مذاکرات دانست.

منبع: رویترز

 

برچسب ها: شورای امنیت ، حمله اسرائیل ، قطر
