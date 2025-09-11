هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس تبریزی که از ۱۸ شهریور ماه به مدت ۳روز بصورت رسمی در خوی آغاز بکار کرده بود، امشب به ایستگاه آخر رسید‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ارومیه - رضا جعفر پور مدیرعامل تولیت شمس تبریزی در حاشیه ای جشنواره در گفتگو با خبرنگاران با شگاه خبرنگاران جوان گفت: جشنواره ملی موسیقی شمس تبریزی با هدف معرفی هنر اصیل ایرانی و موسیقی موغام آذربایجانی در دو بخش رقابتی و مردمی برگزار می شود.

وی اظهارداشت : آیین افتتاحیه جشنواره ملی موسیقی شمس تبریزی روز۱۸ مهر ماه در کاروانسرای تاریخی خان به صورت رسمی آغاز شد.

رضا جعفرپور با بیان اینکه جشنواره موسیقی شمس یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی سال در خوی است، افزود: امسال استقبال چشمگیری از سوی هنرمندان سراسر کشور صورت گرفته و آثار متعددی برای حضور در این جشنواره ارسال شده است. پس از بررسی هیئت داوران، ۱۳ گروه موسیقی به مرحله نهایی راه یافته‌اند که شامل هفت گروه موسیقی اصیل ایرانی و ۶ گروه موسیقی موغام آذربایجانی هستند.

وی با اشاره به ساختار برگزاری جشنواره ادامه داد: این رویداد در دو بخش رقابتی و مردمی برگزار می شود.

مدیرعامل تولیت شمس تبریزی و مفاخر خوی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در جشنواره تصریح کرد:امروز در مراسم اختتامیه، گروه‌های برگزیده توسط هیئت داوران معرفی می شود اما جایزه ویژه مردمی به گروهی تعلق می گیرد که بیشترین رأی مخاطبان را دریافت کند.