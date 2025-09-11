باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - وقتی صحبت از حمل و نقل عمومی به میان می‌آید، ایستگاه‌های اتوبوس باید نقطه‌ی امید شهروندان برای رسیدن به مقصد باشند؛ اما در کلانشهر شیراز، این نقاط حیاتی به پارکینگ خصوصی خودرو‌های شخصی تبدیل شده‌اند. اینجاست که سوال از مدیریت شهری و پلیس راهور جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود که آیا ایستگاه اتوبوس، کاربری‌اش را تغییر داده و ما بی‌خبریم؟

توقف بی‌رویه خودرو‌های شخصی در ایستگاه‌های اتوبوس، باعث کندی نفس‌گیر ترافیک و مسدود شدن مسیر می‌شود، متاسفانه، برخورد‌های ملایم و شاید ناکافی پلیس با متخلفان، این رویه ناصحیح را به یک هنجار تبدیل کرده و به نظر می‌رسد پارک در ایستگاه‌های اتوبوس، به یک حق قانونی برای خودرو‌های شخصی بدل شده است.

انبوه پیامک‌ها و تماس‌های شهروندان شیرازی با رسانه‌ باشگاه خبرنگاران جوان، گواه روشنی بر عمق این معضل است. وضعیتی که در آن اتوبوس‌های شهری مجبورند در میانه خیابان، در حالی که یک خط کامل را مسدود کرده‌اند، اقدام به سوار و پیاده کردن مسافران کنند؛ صحنه‌ای که هر روز در شهر تکرار می‌شود و خطرات آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

جای بسی تاسف است که در این میان، سازمان اتوبوسرانی کلانشهر شیراز نیز به نظر می‌رسد توجه چندانی به این وضعیت بحرانی ندارد. گویی گلایه‌های بی‌شمار شهروندان و حتی رانندگان زحمتکش خطی، به گوش مسئولان نمی‌رسد. آیا نباید برای حل این معضل جدی و بازگرداندن نظم به حمل و نقل عمومی، چاره‌ای اساسی اندیشیده شود؟ چرا که شهروندان شیرازی شایسته‌ی شهری با حمل و نقل روان و ایمن هستند.