توقف خودرو‌های شخصی در پایانه‌های اتوبوسرانی شیراز، نه تنها باعث کندی ترافیک و مسدود شدن مسیرها شده، بلکه به معضلی جدی برای حمل و نقل عمومی و گلایه‌های روزافزون شهروندان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی -  وقتی صحبت از حمل و نقل عمومی به میان می‌آید، ایستگاه‌های اتوبوس باید نقطه‌ی امید شهروندان برای رسیدن به مقصد باشند؛ اما در کلانشهر شیراز، این نقاط حیاتی به پارکینگ خصوصی خودرو‌های شخصی تبدیل شده‌اند. اینجاست که سوال از مدیریت شهری و پلیس راهور جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود که آیا ایستگاه اتوبوس، کاربری‌اش را تغییر داده و ما بی‌خبریم؟

توقف بی‌رویه خودرو‌های شخصی در ایستگاه‌های اتوبوس، باعث کندی نفس‌گیر ترافیک و مسدود شدن مسیر می‌شود، متاسفانه، برخورد‌های ملایم و شاید ناکافی پلیس با متخلفان، این رویه ناصحیح را به یک هنجار تبدیل کرده و به نظر می‌رسد پارک در ایستگاه‌های اتوبوس، به یک حق قانونی برای خودرو‌های شخصی بدل شده است.

انبوه پیامک‌ها و تماس‌های شهروندان شیرازی با رسانه‌ باشگاه خبرنگاران جوان، گواه روشنی بر عمق این معضل است. وضعیتی که در آن اتوبوس‌های شهری مجبورند در میانه خیابان، در حالی که یک خط کامل را مسدود کرده‌اند، اقدام به سوار و پیاده کردن مسافران کنند؛ صحنه‌ای که هر روز در شهر تکرار می‌شود و خطرات آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

جای بسی تاسف است که در این میان، سازمان اتوبوسرانی کلانشهر شیراز نیز به نظر می‌رسد توجه چندانی به این وضعیت بحرانی ندارد. گویی گلایه‌های بی‌شمار شهروندان و حتی رانندگان زحمتکش خطی، به گوش مسئولان نمی‌رسد. آیا نباید برای حل این معضل جدی و بازگرداندن نظم به حمل و نقل عمومی، چاره‌ای اساسی اندیشیده شود؟ چرا که شهروندان شیرازی شایسته‌ی شهری با حمل و نقل روان و ایمن هستند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پایانه اتوبوسرانی ، پارکینگ خودرو ، شیراز ، ترافیک ، گلایه شهروندان ، توقف خودروها
خبرهای مرتبط
برخورد ۲ دستگاه اتوبوس خط واحد، حادثه آفرید
پروژه احداث مترو پیرامون حرم شاهچراغ، هیچ اثر مخربی برای بافت تاریخی و ثبت ملی شده ندارد
صدرا در انتظار ۲۰۰ اتوبوس دیگر/ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با کمبود جدی مواجه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پروژه احداث مترو پیرامون حرم شاهچراغ، هیچ اثر مخربی برای بافت تاریخی و ثبت ملی شده ندارد
سرقت مسلحانه از ۲ شهروند؛ سارق دستگیر شد
نجات یک نفر از خودکشی در زرقان
انتخاب لینک ناشناس، ۵۰۰ میلیون ریال آب خورد
کشف بیش از ۵۰ دستگاه ماینر بدون مجوز در مرودشت
کشف ۳۱ میلیارد ریال کالای بدون مجوز در شهرستان مهر
پیوند آسمانی ۲۰ زوج جوان در جشن ولادت پیامبر اعظم و امام صادق (ع) + تصاویر
سیاست وزارت راه و شهرسازی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام متمرکز است
بهره‌برداری از فاز دوم سیل‌بند خاکی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد
پایانه اتوبوسرانی یا پارکینگ خودرو؟؛ ترافیک قفل، شهروندان کلافه + فیلم و عکس
آخرین اخبار
پایانه اتوبوسرانی یا پارکینگ خودرو؟؛ ترافیک قفل، شهروندان کلافه + فیلم و عکس
پیوند آسمانی ۲۰ زوج جوان در جشن ولادت پیامبر اعظم و امام صادق (ع) + تصاویر
سیاست وزارت راه و شهرسازی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام متمرکز است
کشف بیش از ۵۰ دستگاه ماینر بدون مجوز در مرودشت
نجات یک نفر از خودکشی در زرقان
انتخاب لینک ناشناس، ۵۰۰ میلیون ریال آب خورد
کشف ۳۱ میلیارد ریال کالای بدون مجوز در شهرستان مهر
سرقت مسلحانه از ۲ شهروند؛ سارق دستگیر شد
پروژه احداث مترو پیرامون حرم شاهچراغ، هیچ اثر مخربی برای بافت تاریخی و ثبت ملی شده ندارد
بهره‌برداری از فاز دوم سیل‌بند خاکی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد
مرگ ۲ کودک در استخر کشاورزی روستای بیغرد خنج
زیرساخت‌های ضعیف و محدودیت‌های بانکی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت صنعتی استان فارس است