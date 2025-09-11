رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، با انتقاد از سیاست ویزای آمریکا، هشدار داد که اگر واشنگتن آن را بهبود نبخشد، کره ممکن است از سرمایه‌گذاری در این کشور منصرف شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لی جه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی امروز پنجشنبه گفت که اگر واشنگتن در بهبود سیستم ویزا برای کارگران کره‌ای ناموفق باشد، شرکت‌های داخلی ممکن است در حفظ یا انجام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در آمریکا دچار تردید شوند.

او در یک کنفرانس خبری به مناسبت ۱۰۰ روزگی آغاز ریاستش، خواستار بهبود سیستم ویزا‌های آمریکا شد. او این موضوع را در خصوص یورش مهاجرتی در ایالت جورجیا در روز ۴ سپتامبر مطرح کرد که به دستگیری بیش از ۳۰۰ کارگر اهل کره جنوبی در یک کارخانه باتری در حال ساخت در مجتمع خودروسازی هیوندای منجر شد.

لی توضیح داد که کارگران کره‌ای قرار است پس از مذاکره با آمریکا، روز جمعه با یک هواپیمای چارتر به کشور خود بازگردند. در همین کنفرانس خبری، رئیس‌جمهور کره جنوبی تأکید کرد که مقامات کره‌ای و آمریکایی در حال بحث در مورد بهبود احتمالی سیستم ویزا هستند و افزود که شرکت‌های کره جنوبی «نمی‌توانند جز اینکه در مورد انجام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در آمریکا با سیستم فعلی تردید کنند.»

یورش گسترده در جورجیا خشم گسترده‌ای را در کره جنوبی برانگیخته بود، زیرا این یورش کمتر از دو هفته پس از نشست سران بین دونالد ترامپ و لی و تنها چند هفته پس از توافقی در ماه ژوئیه رخ داد که سئول را از بالاترین تعرفه‌های وضع شده توسط دولت ترامپ نجات داد؛ در مقابل، کره جنوبی نیز تعهد به سرمایه‌گذاری جدید ۳۵۰ میلیارد دلاری در آمریکا داده بود.

