باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رزماری دی‌کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که حملات (رژیم) اسرائیل به دوحه «تشدید نگران‌کننده‌ای» بوده است، به ویژه اینکه این حملات افرادی را هدف قرار داده که برای بحث در مورد طرح آتش‌بس غزه گرد هم آمده بودند.

او گفت: «دبیرکل این حمله را به عنوان نقض حاکمیت و تمامیت ارضی قطر محکوم کرد.»

معاون دبیرکل سازمان ملل در ادامه افزود: «حمله اسرائیل به دوحه به طور بالقوه فصل جدید و خطرناکی را در این جنگ ویرانگر می‌گشاید و صلح و ثبات منطقه‌ای را به طور جدی تهدید می‌کند.»

پیش از این، شورای امنیت سازمان ملل در نشست امشب خود حمله رژیم اسرائیل به قطر را که روز سه‌شنبه رخ داد، محکوم کرده و در بیانیه مشترک و نادری اظهار داشت که اعضای شورا در کنار قطر ایستاده‌اند. چنین بیانیه مطبوعاتی نیاز به حمایت همه اعضا، از جمله آمریکا داشت که تا به امروز در شورا از تل‌آویو حمایت کرده است.

منبع: الجزیره