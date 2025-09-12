استاندار آذربایجان‌غربی عصر دیروز پنج شنبه در نشست سرمایه‌گذاران، فعالین اقتصادی و معتمدین شهرستان تکاب، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه‌های معدن، گردشگری و سرمایه‌گذاری، افزود: آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت راهبردی و همجواری با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان، از پتانسیل‌های ویژه‌ای برخوردار است که در کمتر استانی مشابه آن یافت می‌شود.

رضا رحمانی با بیان اینکه بخش معدن باید به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه استان عمل کند، خاطرنشان کرد: طبق قوانین موجود، درصدی از درآمد‌ها و حقوق دولتی معادن باید به همان مناطق بازگردد و صرف زیرساخت‌ها، عمران روستا‌ها و توسعه پایدار شود که متأسفانه این موضوع در گذشته به‌درستی محقق نشده، اما پیگیری خواهیم کرد تا حقوق مردم مناطق معدنی به‌طور کامل تامین شود.

ایجاد شهرک‌های تخصصی سنگ و طلا تکاب را به قطب ملی در این حوزه بدل می کند

مقام ارشد اجرایی استان به ذخایر ارزشمند طلا و سنگ‌های تزئینی تکاب اشاره و بر ضرورت ایجاد شهرک‌های تخصصی سنگ و طلا نیز تأکید کرد و افزود: ایجاد این شهرک‌ها و توسعه صنایع فرآوری، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، زمینه اشتغال پایدار جوانان را فراهم می‌کند و تکاب را به قطب ملی در این حوزه بدل خواهد ساخت.

رحمانی همچنین توسعه گردشگری را مکمل بخش معدن دانست و اضافه کرد: وجود آثار تاریخی و جهانی همچون تخت سلیمان و طبیعت بی‌نظیر منطقه، فرصت طلایی برای رونق گردشگری بوده و تقویت آموزش‌های تخصصی و حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به‌ویژه احداث هتل‌ها و مراکز اقامتی، از اولویت‌های استان است.

وی ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی به‌ویژه راهسازی را ضروری دانست و افزود: شرکت‌های معدنی شهرستان تکاب باید در اجرای طرح راهسازی محور میاندوآب - شاهین‌دژ - تکاب ورود کرده و با سرمایه‌گذاری در این پروژه، زمینه توسعه پایدار و تسریع در اجرای طرح را فراهم کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های راهسازی را نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه گامی بنیادین در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل عنوان کرده و یادآور شد: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت حرفه‌ای، این طرح‌ها می‌تواند با کیفیت بالاتر و در زمان کوتاه‌تری اجرا شود.

رحمانی همچنین با اشاره به امنیت پایدار استان، افزود: امنیت امروز آذربایجان‌غربی نتیجه خون شهدا و مجاهدت نیرو‌های خدوم است و همین امنیت مهم‌ترین پشتوانه برای سرمایه‌گذاری و حضور فعال بخش خصوصی محسوب می‌شود.

هیچ بهانه‌ای برای عقب‌ماندگی آذربایجان غربی پذیرفتنی نیست

وی با اعلام اینکه هیچ بهانه‌ای برای عقب‌ماندگی پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: دولت به‌تنهایی قادر به حل مشکلات نیست و باید با مشارکت مردم، نهاد‌های محلی و بخش خصوصی مسیر توسعه را هموار کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مدیران باید برنامه‌های خود را براساس مزیت‌های منطقه‌ای تدوین کرده و نتایج ملموس به مردم ارائه دهند، افزود: آذربایجان‌غربی شایسته جایگاهی بالاتر در توسعه ملی است و با تلاش و همدلی می‌توان این جایگاه را به‌دست آورد.