باشگاه خبرنگاران جوان ـ «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر عصر پنجشنبه به وقت محلی در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله اسرائیل به کشورش خطاب به این شورای ۱۵ عضوی گفت: «ما نمی‌توانیم تسلیم افراط‌گرایان شویم، باید از طریق تاسیس یک کشور فلسطینی به دنبال صلح باشیم.»

نخست وزیر قطر تاکید کرد: «ما به دو دولت نیاز داریم، دو مردمی که در صلح در کنار هم زندگی کنند و این تنها از طریق پایبندی به اصول قوانین بین‌المللی محقق خواهد شد.»

به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهیم؛ نقض امنیت را تحمل نخواهیم کرد

شیخ محمد به شورای امنیت سازمان ملل گفت که دوحه به تلاش‌های بشردوستانه و دیپلماتیک خود «برای جلوگیری از خونریزی» ادامه خواهد داد، اما هشدار داد که نقض بیشتر امنیت و حاکمیت خود را تحمل نخواهد کرد.

او تاکید کرد که این واقعیت که اسرائیل در بحبوحه تلاش‌های میانجیگری حمله‌ای انجام داده است، نشان می‌دهد که قصد داشته آنها را از مسیر خود منحرف کند.

نخست وزیر قطر تصریح کرد: ما صلح را به عنوان یک مسیر انتخاب کرده‌ایم و طرفداران جنگ و ویرانی ما را از آن باز نخواهند داشت.

اسرائیل بی پروا ثبات منطقه را تضعیف می‌کند

نخست وزیر قطر گفت: «رهبران فعلی اسرائیل متکبر هستند و معتقدند که از مصونیت برخوردارند. اسرائیل بی‌پروا ثبات منطقه را تضعیف می‌کند. این کشور در تلاش است تا هرگونه چشم‌انداز صلح را تضعیف کند.»

نخست وزیر قطر گفت: ما از اعلام همبستگی اعضای شورای امنیت پس از حمله خائنانه اسرائیل و تلاش‌های اعضای شورای امنیت برای تصویب بیانیه مطبوعاتی قدردانی می‌کنیم. حمله خائنانه اسرائیل ساختمان‌هایی را هدف قرار داد که برای همه به عنوان مقر هیات مذاکره کننده حماس شناخته شده بودند.

وی افزود: حمله اسرائیل یک محله مسکونی مملو از مدارس و هیات‌های دیپلماتیک را هدف قرار داد. آنچه اتفاق افتاد نقض حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل متحد است و حمله اسرائیل کل نظام بین الملل را در معرض یک آزمایش بزرگ قرار داده است.

نخست وزیر قطر با بیان اینکه نخست وزیر اسرائیل توجیه‌های ظالمانه و توضیحات دروغین برای تجاوز ارائه می‌دهد، گغت: ما کاملا به اهمیت میانجیگری و نقش آن به عنوان چراغ امید در این درگیری خونین اعتقاد داریم.

شیخ محمد اضافه کرد: حمله به دوحه نقض حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل متحد بود که توسط اسرائیل انجام شد و ین حمله خائنانه نشان می‌دهد که آزادی اسرا برای کسانی که تصمیم به انجام این حمله گرفتند، اولویت ندارد.

نخست وزیر قطر ادامه داد: اسرائیل، به رهبری افراط گرایان از مرز‌ها و قوانین بین المللی عبور کرده است و کشور‌ها و مردم منطقه نمی‌توانند رفتار اسرائیل و لفاظی‌های آن را بپذیرند. ما نباید تسلیم تکبر افراط گرایان شویم و باید با جدیت برای دستیابی به راه حل دو دولتی تلاش کنیم.

اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسولیت حملات هوایی تروریستی را بر عهده گرفت. هدف از این حملات، ترور رهبران حماس اعلام شده که به منظور برگزاری نشستی در دوحه، پایتخت قطر گردهم آمده بودند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات اسرائیل به پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر ۱۵ عضو این شورا از جمله ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، نامی از اسرائیل نبرد.

در بیانیه‌ای که توسط انگلیس و فرانسه تهیه شده، آمده است: «اعضای شورای امنیت بر اهمیت کاهش تنش تاکید و همبستگی خود را با قطر ابراز و حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کردند.»

منبع: ایرنا