باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات لیگ برتر فوتبال به علت حضور تیم ملی فوتبال در مسابقات کافا و تیم ملی امید در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به مدت ۱۷ روز برگزار نشد و از امروز تنور رقابت‌ها داغ می‌شود و شاهد شور و هیجان در سکو‌ها خواهیم بود و ۴ بازی هم در شهر‌های مختلف در هفته سوم برگزار خواهد شد. در حساس‌ترین بازی ها، تیم‌های همنام استقلال تهران و استقلال خوزستان به مصاف یکدیگر می‌روند و تیم سپاهان هم میهمان تیم گل گهر سیرجان است.

تراکتور تبریز- آلومینیوم اراک/ جمعه ساعت ۱۸

تیم فوتبال تراکتور به علت حکم کمیته انضباطی تنها با تماشاگران خانم اجازه دارد از تیم آلومینیوم اراک در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز میزبانی کند.

تیم فوتبال تراکتور قهرمان فصل گذشته در ابتدای لیگ امسال نتایج خوبی کسب نکرده و بردی به دست نیاورده است و با یک تساوی و یک شکست در رتبه دوازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

سرخپوشان تبریزی قصد دارند ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم آلومینیوم اراک را بگیرند تا نخستین برد خود را در لیگ امسال جشن بگیرند و وضعیت خود را در جدول رده بندی سروسامان بدهند و با روحیه بالا به مصاف شباب الاهلی امارات در لیگ نخبگان آسیا بروند.

تیم تراکتور دروازه بان خارجی جدیدی را به خدمت گرفته است و امیدوار هست که این دروازه بان بتواند جایگزین مناسبی برای علیرضا بیرانوند گلر محرومش باشد.

در آن طرف، تیم فوتبال آلومینیوم هم همانند تیم تراکتور بردی در لیگ برتر فوتبال نداشته و با ۲ شکست در رتبه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

باشگاه آلومینیوم با مشکلات مالی مواجه است و رجاییان مدیرعامل باشگاه هم بیان کرده که من نمی‌توانم از مالک شرکت آلومینوم بخواهم که حقوق کارگران را به بازیکنان بدهد.

به هر حال شاگردان مجتبی حسینی می‌خواهند با امتیاز به اراک برگردند، اما کار سختی جلوی قهرمان فصل گذشته دارند.

آمار بازی‌های به نفع تیم تراکتور است و در ۵ تقابل اخیر، اراکی‌ها هرگز برنده نبوده‌اند و ۳ پیروزی برای تراکتور و ۲ تساوی حاصل کار بازی‌های این ۲ تیم با هم بوده است.

خیبر خرم آباد- فجر شهید سپاسی شیراز/ جمعه ساعت ۱۹

تیم‌های خیبر خرم آباد و فجرشهید سپاسی در اولین دیدار تاریخ خود در لیگ برتر امروز به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم فوتبال خیبر خرم آباد با هدایت سید مهدی رحمتی با ۲ برد و کسب ۶ امتیاز و صدرنشینی در لیگ برتر فوتبال تاکنون شگفتی ساز لیگ بوده است.

شاگردان سید مهدی رحمتی می‌خواهند با حمایت هواداران پرشور خود ۳ امتیاز بازی خانگی را کسب کنند تا به صدرنشینی خود در لیگ برتر فوتبال ادامه بدهند.

در آن طرف، تیم فجرشهید سپاسی که امسال وارد لیگ برتر فوتبال شده، عملکرد خوبی داشته است. این تیم با یک برد و یک مساوی در رتبه هشتم لیگ برتر فوتبال قرار دارد.

شاگردان پیروز قربانی می‌خواهند به روند شکست ناپذیری خود در لیگ برتر فوتبال ادامه بدهند، اما کار سختی جلوی هواداران خیبر در خرم آباد پیش رو دارند.

تقابل سید مهدی رحمتی و پیروز قربانی مربیان استقلالی لیگ برتر فوتبال به جذابیت این بازی می‌افزاید.

استقلال خوزستان- استقلال تهران/ جمعه ساعت ۲۰

تیم استقلال خوزستان بعد از برگزاری اولین دیدار خود در تهران موفق شد تا مسئولان استانی را راضی کند تا در هفته سوم در ورزشگاه فولاد آره نا از تیم همنام تهرانی خود میزبانی کند.

آبی پوشان اهوازی به علت دریافت نکردن مجوز حرفه‌ای با حکم کمیته انضباطی، مسابقات لیگ را با ۳ امتیاز منفی شروع کردند و آنها در ۲ هفته ابتدایی ۲ تساوی به دست آورند و با یک امتیاز منفی در قعر جدول رده بندی قرار دارند.

تیم استقلال خوزستان می‌خواهد ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم استقلال تهران کسب کند تا اولین برد خود را در اهواز جشن بگیرد و از انتهای جدول فرار کند، اما کار سختی مقابل تیم همنام تهرانی خود پیش رو دارد.

در آن طرف، تیم فوتبال استقلال تهران با یک برد و یک تساوی و کسب ۴ امتیاز در رتبه سوم جدول رد بندی قرار گرفته است.

آبی پوشان پایتخت در فیفا دی بیکار ننشستند و مونیر الحدادی بازیکن سابق بارسلونا را به خدمت گرفتند تا تیم کهکشانی را به همراه یاسر آسانی، موسی جنپو، داکنز نازون، سعید سحرخیزان، رستم آشورماتوف و عارف آقاسی در لیگ برتر تشکیل بدهند.

به هر حال ساپینتو به خوبی می‌داند پرمهره‌ترین تیم را در لیگ امسال در اختیار دارد و هواداران استقلال انتظار قهرمانی از تیم پرستاره شان دارند. همچنین باید دید سرمربی پرتغالی می‌تواند به خوبی این همه ستاره را با هماهنگ و مدیریت کند یا نه!

ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال با وجود اینکه ۲ ماه از محرومیتش تعلیق شده است، اما همچنان از محرومیتش باقی مانده است و از روی سکو‌ها باید نظاره گر بازی باشد.

آبی پوشان پایتخت برای کسب ۳ امتیاز بازی به اهواز رفته‌اند تا روند شکست ناپذیری خود را در لیگ برتر فوتبال ادامه بدهند و انتقام شکست بازی رفت فصل گذشته هم از تیم همنام اهوازی خود بگیرند.

استقلالی‌ها بعد از این بازی باید آماده دیدار اول خود در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا برابر تیم الوصل امارات شوند و آنها می‌خواهند با روحیه بالا وارد آسیا شوند.

۲ تیم قبل از این ۱۶ بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۸ برد سهم استقلال تهران، ۴ بدر سهم استقلال خوزستان و ۴ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

گل گهر سیرجان- سپاهان اصفهان/ جمعه ساعت ۲۰

تیم فوتبال گل گهر سیرجان با یک برد و یک شکست در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مهدی تارتار می‌خواهند در دیدار خانگی برابر تیم سپاهان به برتری برسند تا در بین تیم‌های بالای جدول قرار بگیرند.

در آن طرف، تیم سپاهان در ابتدای لیگ نتایج خوبی کسب نکرده است و با یک شکست و یک تساوی و کسب یک امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

محرم نویدکیا سرمربی سپاهان با نتایج کسب شده تحت فشار قرار دارد و او به خوبی می‌داند اگر نتواند تیمش را از این وضعیت بحرانی خارج کند به درب خروج نزدیک می‌شود.

طلایی پوشان اصفهانی می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خارج از خانه را برابر تیم گل گهر کسب کنند تا اولین برد خود را در لیگ برتر کسب کنند و از فشار هواداران خارج شوند و با روحیه بالا به مصاف حریف اردنی خود در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا شوند.

باشگاه سپاهان تلاش خود را می‌کند تا کارت بازی آلوز را دریافت کرده تا خط هافبک خود را در ادامه بازی‌ها تقویت کند و با تمام قوا به مصاف حریفان خود در آسیا برود.

برنامه بازی های هفته سوم لیگ برتر فوتبال

شنبه - ۲۲ شهریور ۱۴۰۴

شمس آذر قزوین - پیکان، ساعت ۱۸، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

چادرملو اردکان یزد - ملوان بندر انزلی، ساعت ۱۸، ورزشگاه تختی تهران

ذوب‌آهن اصفهان - مس رفسنجان، ساعت ۱۸، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت ۱۹، ورزشگاه شهدای شهر قدس