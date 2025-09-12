شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به تجاوز و حملات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه قطر اعلام کرد که آلمان پس از این حمله تصمیم گرفته است از راه حل دو دولتی برای حل و فصل مساله فلسطین حمایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه خبری بلومبرگ در ادامه این گزارش، افزود: چند منبع آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود اعلام کردند که برلین قصد دارد از تصویب «بیانیه نیویورک» که ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را مورد تائید قرار می‌دهد و قرار است روز جمعه به پیشنهاد فرانسه و عربستان سعودی در سازمان ملل متحد به رأی‌گیری گذاشته شود، حمایت کند.

کنفرانس بین المللی فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک پیش‌تر پس از سه روز بحث و گفت‌و‌گو درباره فلسطین، در بیانیه‌ای علاوه بر توافق برای انجام اقدامات جمعی برای پایان جنگ اسرائیل علیه غزه، از راه کار موسوم به دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین حمایت کرده بود.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز پیش‌تر با اشاره به گفت وگوی خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره کنفرانس موسوم به راهکار دو دولتی در نیویورک، اعلام کرد: ما در ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)، ریاست مشترک دور دوم کنفرانس راه حل دو کشوری را در نیویورک بر عهده خواهیم داشت.

همچنین یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان هم پیش‌تر و همزمان با افزایش حمایت‌های جهانی از غزه و فشار بر رژیم صهیونیستی، مدعی آمادگی کشورش برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین شده بود.

منبع: ایرنا

