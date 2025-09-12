احزاب مخالف دولت آلمان خواستار حمایت از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی شدند

احزاب مخالف دولت آلمان پیشنهاد‌های اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا درباره توقف حمایت مالی از تل‌آویو را گامی در مسیر درست دانستند و بر حمایت دولت این کشور از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرانسیسکا برانتنر رئیس حزب سبز‌ها در گفت‌و‌گو با دویچه‌وله، گفت که دولت آلمان باید از مانع‌تراشی در مسیر اقدام مشترک اروپایی خودداری کند و زمینه را برای تعلیق برخی توافق‌های تجاری و اعمال تحریم‌های محدود علیه وزرای افراطی و شهرک‌نشینان تندرو فراهم کند.

پیش از این و قبل از اعلام رسمی فون در لاین، حزب سوسیال دموکرات شریک کوچکتر ائتلاف حاکم حمله رژیم صهیونیستی به دوحه پایتخت قطر را به شدت محکوم کرده و آن را تهدیدی مستقیم برای مذاکرات آتش‌بس و تلاش‌های بین‌المللی جهت آزادی اسرای اسرائیلی و کاهش بحران انسانی در غزه دانسته بود.

آدیس احمدویچ سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات آلمان افزود که حمله رژیم صهیونیستی تلاش‌های حیاتی میانجیگری بین‌المللی را تضعیف می‌کند و آلمان را در معرض خطر انزوای بین‌المللی قرار می‌دهد.

دولت آلمان اعلام کرده است که موضع اصلی این کشور نسبت به رژیم صهیونیستی تغییر نکرده است. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان گفته است که برلین طرح‌های پیشنهادی اروپایی را مورد توجه قرار داده و وارد گفت‌و‌گو با دیگر اعضای اتحادیه اروپا برای بررسی جزئیات آن خواهد شد.

وی افزود که کشورش در بحث‌های جاری درباره تدابیر مناسب در چارچوب اتحادیه اروپا فعال است.

این تحولات نشان‌دهنده فاصله فزاینده میان مواضع احزاب مخالف و برخی جناح‌های ائتلاف حاکم با سیاست رسمی دولت آلمان است؛ جایی که مخالفان خواستار مواضع سخت‌تر علیه تل‌آویو هستند در حالی که دولت همچنان خط ثابتی در حمایت از اسرائیل را دنبال کرده و در عین حال گفت‌و‌گو‌های اتحادیه اروپا را ادامه می‌دهد.

رئیس کمیسیون اروپا پیش‌تر با بیان اینکه بحران انسانی غزه «وجدان جهان را تکان داده است» از برنامه اتحادیه اروپا برای تعلیق همکاری‌های تجاری با رژیم صهیونیستی و تحریم وزرای این رژیم خبر داد.

فون‌درلاین روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: «آنچه در غزه در حال رخ دادن است وجدان جهان را تکان داده است. قحطیِ ساخت بشر هرگز نمی‌تواند به عنوان سلاح جنگی به کار گرفته شود. این باید متوقف شود.»

وی با بیان این ادعا که کمک‌های اتحادیه اروپا به غزه به مراتب بیش از هر شریک دیگری است، افزود: «اما اروپا باید کار‌های بیشتری انجام دهد.»

رئیس کمیسیون اروپا سپس بسته‌ای از اقدامات جدید را تشریح کرد که در سه محور اصلی تنظیم شده است.

بر اساس این بسته، نخستین اقدام اتحادیه اروپا تعلیق حمایت‌های دوجانبه از رژیم صهیونیستی است. اقدام دوم شامل ارائه پیشنهاد‌هایی درباره تحریم وزرای افراطی کابینه اسرائیل و شهرک‌نشینان خشونت‌طلب و نیز تعلیق بخشی از توافق اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی در حوزه تجارت خواهد بود. در گام سوم نیز تشکیل «گروه کمک‌کنندگان به فلسطین» پیش‌بینی شده است که با ایجاد سازوکاری ویژه به بازسازی غزه اختصاص خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اروپا این بسته را «راهی برای پیشبرد اقدامات عملی در برابر بحران انسانی» توصیف کرد و از کشور‌های عضو اتحادیه خواست در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرایی‌کردن آن تصمیم‌گیری کنند.

