محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رویترز، قاضی کارمن لوسیا پیش از اعلام رأی خود با اشاره به تاریخ پرتنش برزیل که با کودتاهای نظامی و تلاش برای سرنگونی دموکراسی همراه بوده است، گفت: این پرونده جنایی را میتوان نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده برزیل دانست.
وی افزود: شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد بولسونارو با هدف تضعیف دموکراسی و نهادهای قانونی کشور اقدام کرده است.
چهار تن از پنج قاضی دیوان عالی، بولسونارو را به پنج جرم شامل عضویت در یک سازمان جنایی مسلح، تلاش برای نابودی خشونتآمیز دموکراسی، سازماندهی کودتا، آسیب به اموال دولتی و تخریب داراییهای فرهنگی حفاظتشده محکوم کردند.
به نوشته رویترز، بولسونارو که سابقه نظامی دارد و بارها از دیکتاتوریهای نظامی دهههای گذشته تمجید کرده است، اکنون تحت بازداشت خانگی قرار دارد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا که پیشتر این پرونده را «شکار جادوگران» خوانده و در واکنش به آن تعرفههایی علیه برزیل و تحریمهایی علیه قاضی پرونده وضع کرده و روادید اکثر قضات دیوان عالی این کشور را لغو کرده بود، بار دیگر از بولسونارو حمایت کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره این محکومیت، گفت: این حکم بسیار وحشتناک است. فکر میکنم این اتفاق برای برزیل بسیار بد باشد.
در همین ارتباط، ادواردو بولسونارو نماینده سابق کنگره برزیل که در حال حاضر در آمریکا به سر میبرد، پس از محکومیت پدرش به تحمل ۲۷ سال و سه ماه زندان به خبرنگاران گفت که انتظار دارد ترامپ تحریمهای بیشتری علیه برزیل و قضات دیوان عالی این کشور را بررسی کند.
«مائورو ویِرا» وزیر خارجه برزیل پیشتر در پاسخ به اظهارات «دونالد ترامپ» که پایان دادن به محاکمه «ژائیر بولسونارو» رئیسجمهور سابق این کشور را درخواست کرده بود، اعلام کرد: حاکمیت ما در مواجهه با خواستههای غیرقابل قبول، ابزار چانهزنی نیست.
رئیس دستگاه دیپلماسی برزیل با انتقاد از تلاشهای «ادواردو بولسونارو» یکی از فرزندان بولسونارو در ایالات متحده برای اعمال تحریمها از سوی واشنگتن علیه دیوان عالی برزیل هشدار داد که «دوستداران مداخله خارجی در تلاشهای خود برای براندازی نظم دموکراتیک موفق نخواهند شد.»
منبع: ایرنا