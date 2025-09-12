محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان

ژائیر بولسونارو رئیس جمهور سابق برزیل پس از اثبات جرم طراحی کودتا بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ این کشور در دادگاه، توسط هیاتی متشکل از پنج قاضی دیوان عالی برزیل به تحمل ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رویترز، قاضی کارمن لوسیا پیش از اعلام رأی خود با اشاره به تاریخ پرتنش برزیل که با کودتا‌های نظامی و تلاش برای سرنگونی دموکراسی همراه بوده است، گفت: این پرونده جنایی را می‌توان نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده برزیل دانست.

وی افزود: شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد بولسونارو با هدف تضعیف دموکراسی و نهاد‌های قانونی کشور اقدام کرده است.

چهار تن از پنج قاضی دیوان عالی، بولسونارو را به پنج جرم شامل عضویت در یک سازمان جنایی مسلح، تلاش برای نابودی خشونت‌آمیز دموکراسی، سازماندهی کودتا، آسیب به اموال دولتی و تخریب دارایی‌های فرهنگی حفاظت‌شده محکوم کردند.

به نوشته رویترز، بولسونارو که سابقه نظامی دارد و بار‌ها از دیکتاتوری‌های نظامی دهه‌های گذشته تمجید کرده است، اکنون تحت بازداشت خانگی قرار دارد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر این پرونده را «شکار جادوگران» خوانده و در واکنش به آن تعرفه‌هایی علیه برزیل و تحریم‌هایی علیه قاضی پرونده وضع کرده و روادید اکثر قضات دیوان عالی این کشور را لغو کرده بود، بار دیگر از بولسونارو حمایت کرد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره این محکومیت، گفت: این حکم بسیار وحشتناک است. فکر می‌کنم این اتفاق برای برزیل بسیار بد باشد.

در همین ارتباط، ادواردو بولسونارو نماینده سابق کنگره برزیل که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد، پس از محکومیت پدرش به تحمل ۲۷ سال و سه ماه زندان به خبرنگاران گفت که انتظار دارد ترامپ تحریم‌های بیشتری علیه برزیل و قضات دیوان عالی این کشور را بررسی کند.

«مائورو ویِرا» وزیر خارجه برزیل پیش‌تر در پاسخ به اظهارات «دونالد ترامپ» که پایان دادن به محاکمه «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهور سابق این کشور را درخواست کرده بود، اعلام کرد: حاکمیت ما در مواجهه با خواسته‌های غیرقابل قبول، ابزار چانه‌زنی نیست.

رئیس دستگاه دیپلماسی برزیل با انتقاد از تلاش‌های «ادواردو بولسونارو» یکی از فرزندان بولسونارو در ایالات متحده برای اعمال تحریم‌ها از سوی واشنگتن علیه دیوان عالی برزیل هشدار داد که «دوستداران مداخله خارجی در تلاش‌های خود برای براندازی نظم دموکراتیک موفق نخواهند شد.»

منبع: ایرنا

برچسب ها: رئیس جمهور برزیل ، قاچاق اسلحه
خبرهای مرتبط
جنگ ایدئولوژیک ترامپ با برزیل؛ از برچسب «چپ افراطی» تا تهدید به محرومیت از مجمع عمومی
برزیل هرگونه تماس با ترامپ را رد کرد
دادگاه عالی برزیل دستور حبس خانگی برای بولسونارو صادر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حملات گسترده یمن به اسرائیل؛ فرودگاه‌های اصلی هدف قرار گرفتند
انتشار تصاویر مظنون تیراندازی به حامی ترامپ برای اولین بار
حماس: حمله به قطر، اعلام جنگ به تمام جهان عرب است
اف‌بی‌آی همچنان ناکام در پیدا کردن تک‌تیرانداز قاتل کرک
خط‌ونشان کشیدن نتانیاهو برای کشور فلسطین
هلند سفیر روسیه را احضار کرد
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نشانه‌های رکود در اقتصاد آمریکا؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
قطر اخبار بازنگری در روابط امنیتی با آمریکا را تکذیب کرد
آخرین اخبار
شرکت هواپیمایی ایرلندی احتمالا دیگر پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را از سرنمی‌گیرد
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
احزاب مخالف دولت آلمان خواستار حمایت از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی شدند
اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است
امارات: اقدامات بی پروایانه اسرائیل صلح در منطقه را تضعیف می‌کند
بلومبرگ: آلمان از راه حل دو دولتی حمایت می‌کند
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
یونیسف: ۱۳ هزار کودک در غزه از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد
واشنگتن تمجیدکنندگان از ترور کرک را تهدید کرد
نشانه‌های رکود در اقتصاد آمریکا؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول
خط‌ونشان کشیدن نتانیاهو برای کشور فلسطین
شورای امنیت در بیانیه‌ای حمله رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد
ناتو به دنبال تقویت بازدارندگی در مرز روسیه است
هلند سفیر روسیه را احضار کرد
حماس: حمله به قطر، اعلام جنگ به تمام جهان عرب است
انتشار تصاویر مظنون تیراندازی به حامی ترامپ برای اولین بار
حملات گسترده یمن به اسرائیل؛ فرودگاه‌های اصلی هدف قرار گرفتند
قطر اخبار بازنگری در روابط امنیتی با آمریکا را تکذیب کرد
سفر منطقه‌ای رئیس امارات با هدف هماهنگی موضع کشور‌های حوزه خلیج فارس
سید الحوثی: تجاوز به قطر گسترش دامنه تجاوز به منطقه است
اف‌بی‌آی همچنان ناکام در پیدا کردن تک‌تیرانداز قاتل کرک
آمریکا چندین فرد و نهاد مرتبط با انصارالله را تحریم کرد
وابستگی نظامی؛ مانع بزرگ اروپا در تحریم اسرائیل
لهستان خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره پهپاد‌های روسی شد