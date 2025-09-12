روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که کشور‌های عربی خلیج فارس به دنبال پاسخ واحد و هماهنگ به حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد: حمله به قطر تنش را میان (رژیم) اسرئیل و همپیمانان عرب زبان آن در خلیج فارس افزایش می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که نگرانی کشور‌های عربی خلیج فارس نسبت به گسترش عملیات‌های نظامی غیرمسئولانه رژیم صهیونیستی رو به افزایش است.

وال استریت ژورنال افزود: قطر پیام‌هایی درباره تعلیق میانجیگری خود میان (رژیم) اسرائیل و حماس ارسال کرده است.

هواپیما‌های رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند.

مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود.

براساس آخرین گزارش‌ها با وجود انفجار‌های شدید و ایجاد ستون‌های دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس آسیبی ندیدند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حمله اسرائیل ، دوحه قطر
خبرهای مرتبط
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
شورای امنیت در بیانیه‌ای حمله رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد
امارات: اقدامات بی پروایانه اسرائیل صلح در منطقه را تضعیف می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حملات گسترده یمن به اسرائیل؛ فرودگاه‌های اصلی هدف قرار گرفتند
انتشار تصاویر مظنون تیراندازی به حامی ترامپ برای اولین بار
حماس: حمله به قطر، اعلام جنگ به تمام جهان عرب است
اف‌بی‌آی همچنان ناکام در پیدا کردن تک‌تیرانداز قاتل کرک
خط‌ونشان کشیدن نتانیاهو برای کشور فلسطین
هلند سفیر روسیه را احضار کرد
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نشانه‌های رکود در اقتصاد آمریکا؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
قطر اخبار بازنگری در روابط امنیتی با آمریکا را تکذیب کرد
آخرین اخبار
شرکت هواپیمایی ایرلندی احتمالا دیگر پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را از سرنمی‌گیرد
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
احزاب مخالف دولت آلمان خواستار حمایت از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی شدند
اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است
امارات: اقدامات بی پروایانه اسرائیل صلح در منطقه را تضعیف می‌کند
بلومبرگ: آلمان از راه حل دو دولتی حمایت می‌کند
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
یونیسف: ۱۳ هزار کودک در غزه از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد
واشنگتن تمجیدکنندگان از ترور کرک را تهدید کرد
نشانه‌های رکود در اقتصاد آمریکا؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول
خط‌ونشان کشیدن نتانیاهو برای کشور فلسطین
شورای امنیت در بیانیه‌ای حمله رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد
ناتو به دنبال تقویت بازدارندگی در مرز روسیه است
هلند سفیر روسیه را احضار کرد
حماس: حمله به قطر، اعلام جنگ به تمام جهان عرب است
انتشار تصاویر مظنون تیراندازی به حامی ترامپ برای اولین بار
حملات گسترده یمن به اسرائیل؛ فرودگاه‌های اصلی هدف قرار گرفتند
قطر اخبار بازنگری در روابط امنیتی با آمریکا را تکذیب کرد
سفر منطقه‌ای رئیس امارات با هدف هماهنگی موضع کشور‌های حوزه خلیج فارس
سید الحوثی: تجاوز به قطر گسترش دامنه تجاوز به منطقه است
اف‌بی‌آی همچنان ناکام در پیدا کردن تک‌تیرانداز قاتل کرک
آمریکا چندین فرد و نهاد مرتبط با انصارالله را تحریم کرد
وابستگی نظامی؛ مانع بزرگ اروپا در تحریم اسرائیل
لهستان خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره پهپاد‌های روسی شد