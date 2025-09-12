باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد: حمله به قطر تنش را میان (رژیم) اسرئیل و همپیمانان عرب زبان آن در خلیج فارس افزایش می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که نگرانی کشور‌های عربی خلیج فارس نسبت به گسترش عملیات‌های نظامی غیرمسئولانه رژیم صهیونیستی رو به افزایش است.

وال استریت ژورنال افزود: قطر پیام‌هایی درباره تعلیق میانجیگری خود میان (رژیم) اسرائیل و حماس ارسال کرده است.

هواپیما‌های رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند.

مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود.

براساس آخرین گزارش‌ها با وجود انفجار‌های شدید و ایجاد ستون‌های دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس آسیبی ندیدند.

منبع: ایرنا