باشگاه خبرنگاران جوان - علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در خصوص آمادگی تهران در برابر زلزله احتمالی، گفت: ما نسبت به گذشته آمادگی‌مان خیلی بیشتر شده است. ولی تا آنچه که مطلوب است، بسیار فاصله داریم. ما نسبت به چهار سال پیش واقعا آماده‌تر شده‌ایم. اگر به لحاظ پایگاه‌های مدیریت بحران که در اختیار کاربری مدیریت بحران است، بگویم، چهار سال پیش ۴۵ پایگاه بوده است و اکنون ۱۱۰ پایگاه شده و تقریبا ۲.۵ برابر رشد کرده است.

وی ادامه داد: در این ۴ سال، در شهر تهران بیش از ۱۲۰۰ تمرین و مانور اعم از دوربینی یا عملیاتی و محلی یا شهری و یا ملی با استاندارد‌های بالای جهانی و ارزیابی دانشگاهی و تخصصی برگزار شد. در حوزه تامین ماشین آلات جست‌و‌جو و نجات و آواربرداری جدید، هم در آتش‌نشانی و خدمات شهری و پسماند، هم در اورژانس و بیمارستان‌ها و هم در مدیریت بحران، به روزرسانی انجام شده و ماشین آلات متعدد جدید اضافه شده است.

نصیری تصریح کرد: در همه دستگاه‌های امدادی تعداد زیادی نیرو‌های جدید و تازه نفس جذب شده‌اند. بیش از ۸۰۰ هزار نفر از شهروندان تهرانی در قالب پویش آموزش همگانی شهر آماده، آموزش دیده‌اند. این پویش رایگان با حمایت شورای اسلامی شهر تهران، با محوریت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، و با مشارکت جدی هلال احمر و آتش‌نشانی به صورت مشترک به فرهنگ‌سازی در زمینه آمادگی در برابر حوادث می‌پردازد.

وی در خصوص مخازن آب اضطراری (۱۰۰ متر مکعبی) نصب شده توسط آبفا در زیر بوستان‌های شهر تهران برای تامین حداقل ۳ لیتر آب شرب برای هر شهروند تهرانی تا ۳ روز پس از زلزله، گفت: چهارسال پیش این مخازن حدود ۲۷ مخزن بود. اکنون به ۲۰۵ مخزن اضطراری آب در شهر تهران رسیده است و البته تا ۵۴۰ مخزن باید پیش برود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خاطرنشان کرد: نیرو‌های داوطلب واکنش اضطراری محلات (دوام) هم چهارسال پیش، ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر بودند ولی امروز تعداد این عزیزان از مرز ۵۶ هزار نفر عبور کرده است. یعنی عضوگیری دوامیان درچهار سال، چهار برابر شده است. نیرو‌های آموزش دیده‌ای که می‌توانند خودامدادی و منتخب‌شان با آموزش‌های تکمیلی می‌توانند دگر امدادی هم انجام بدهند.

علی نصیری در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات صورت گرفته برای آماده بودن شهر تهران کافیست؟ تأکید کرد: این که ما بگوییم آیا این موارد کافی است، خیر کافی نیست. خیلی بیشتر از این موارد باید کار انجام شود. البته اخیرا، بودجه خوبی را شهردارتهران اختصاص دادند تا تجهیزات آوار برداری توسط معاونت خدمات شهری خریداری شود. ظرفیت‌های امدادی در اختیار دستگاه‌ها اعم از بخش دولتی و خصوصی نیز دارد لیست برداری می‌شود تا در لحظات نیاز، در دسترس باشد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص وضعیت پیشرفت سامانه هشدار سریع زلزله هم گفت: ما تمام شتاب‌نگار‌هایی که این سامانه برای راه اندازی نیاز داشته را نصب کرده‌ایم. چهار سال پیش در آغاز این دوره مدیریت شهری، تعداد این ایستگاه‌ها ۲۴ عدد بود، در حالی که امروز تمام ۵۰ ایستگاه نصب شده است. البته سامانه برای افتتاح به ۲ و نیم سال زمان نیاز دارد تا مسیر عملی آن چک و اطمینان لازم ایجاد شود؛ لذا با وجود تکمیل بخش‌های عمده‌ای از سامانه بومی و پیشرفته نرم افزاری تحلیل داده‌ها و نیز سخت افزار‌های شتاب‌نگاری و ارتباطی آن، هنوز افتتاح نشده است.

وی ادامه داد: برای نهایی سازی و افتتاح سامانه هشدار سریع زلزله هم اخیرا قراردادی با پژوهشگاه بین المللی زلزله انجام داده‌ایم که قرار شده است تا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم، ناظر آن باشد و این مسیر حرکت بر لبه‌های دانش را برای ارتقای کیفی زندگی شهروندان تهرانی با سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و با بهره‌گیری از نخبگان داخلی با سرعت طی کنیم. همه این موارد مولفه‌های آمادگی است. ما رشد معنا داری نسبت به گذشته داشته‌ایم. اما این‌که اکنون زلزله بیاید و آیا همه چیز سر جای خودش است، خیر. ممکن است همه موارد سر جای خودش نباشد. مشکلات متعددی داشته باشیم و در حال تلاش هستیم با سرعت و یک به یک جلو برویم.

نصیری در پایان با بیان این که با توجه به بودجه محدودی که به این امور اختصاص داده می‌شود، تحولی اساسی نیاز دارد، گفت: در مدیریت زلزله، تمام دستگاه‌ها مشارکت دارند. در حوزه امداد و نجات، اسکان اضطراری و موقت، آب رسانی، تامین برق و سوخت، باز کردن راه‌ها و برقراری امنیت و تامین سلامت، همه دستگاه‌ها مشارکت دارند. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مسئول زلزله یا سیل نیست و هماهنگ کننده تلاش‌های دستگاه‌هاست و همه دستگاه‌ها در چارچوب قانون مدیریت بحران کشور وظایف تعریف شده‌ای دارند.

