باشگاه خبرنگاران جوان - کشتی آزاد ایران تاکنون ۵ مرتبه موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده که آخرین مرتبه آن نیز ۱۱ سال پیش و در جریان رقابت‌های جهانی ۲۰۱۳ مجارستان بوده است.

۵ قهرمانی ایران در جهان

ایران در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است.

همچنین تیم کشتی آزاد ایران ۹ مرتبه در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۹۵، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورده و ۱۴ مرتبه نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.

کشتی آزاد اتحاد جماهیر شوروی که بعد‌ها با نام روسیه نیز در میادین جهانی حاضر شده است با کسب ۳۵ عنوان قهرمانی جهان با اختلاف فاحش در رده نخست پرافتخارترین تیم جهان جای دارد. تیم‌های کشتی آزاد آمریکا و ترکیه نیز همچون ایران صاحب ۵ قهرمانی در تاریخ مسابقات جهانی شده‌اند.

کشتی ایران در ۴ دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در سال‌های ۱۹۷۹ سن دیه گو آمریکا، ۱۹۸۳ کیف در شوروی سابق، ۱۹۸۶ بوداپست مجارستان و ۱۹۸۷ کلرمونت فراند فرانسه حضور نداشت.

۱۶۱ مدال در مسابقات جهانی

کشتی آزاد ایران به عنوان یکی از قدرت‌های برتر جهان در مجموع در مسابقات جهانی موفق به کسب ۱۶۱ مدال شامل ۵۲ مدال طلا، ۵۸ نقره و ۵۱ مدال برنز شده است.

موحد، جوادی و یزدانی در صدر

عبدالله موحد با کسب ۵ مدال طلای جهان پرافتخارترین آزادکار ایران در تاریخ رقابت‌های قهرمانی جهان است و پس از او نیز ابراهیم جوادی با کسب ۴ مدال طلا از نظر مرغوبیت مدال جای دارد و حسن یزدانی با کسب ۳ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز در جایگاه سوم قرار دارد.

پر افتخار مانند حبیبی، مهدی‌زاده و تختی

امامعلی حبیبی با کسب ۳ طلای جهان و منصور مهدی‌زاده با ۳ طلا و یک برنز جهان دیگر کشتی گیران پرافتخار ایران هستند و جهان پهلوان تختی نیز با کسب ۲ مدال طلا و ۲ نقره جهان در جایگاه بعدی از نظر مرغوبیت مدال جهانی قرار دارد.

از رسول خادم تا رحمان عموزاد

رسول خادم و محمد ابراهیم سیف‌پور هر کدام با ۲ طلا و یک نقره جهان، رضا یزدانی با ۲ طلا و ۲ برنز جهان، امیرحسین زارع با ۲ طلا و یک برنز جهان، مهدی تقوی و کامران قاسمپور هر کدام با ۲ طلای جهان، علیرضا دبیر و علیرضا حیدری هر کدام با یک طلا و ۳ نقره جهان، منصور برزگر و شمس‌الدین سیدعباسی هر کدام با یک طلا و ۲ نقره جهان، حسن رحیمی با یک طلا، یک نقره و ۲ برنز جهان، مجید ترکان و محمد طلایی هر کدام با یک طلا، یک نقره و یک برنز جهان، محمدعلی صنعتکاران، عباس حاج‌کناری و اکبر فلاح هر کدام با یک طلا و یک نقره جهان، عباس جدیدی و مراد محمدی هر کدام با یک طلا و ۲ برنز جهان، امیررضا خادم با یک طلا و یک برنز جهان و در آخر توفیق جهانبخت، عباس زندی، نبی سروری، محسن فرح‌وشی، علیرضا سلیمانی، مهدی حاجی زاده و رحمان عموزاد نیز هر کدام با یک مدال طلای جهان در رده‌های بعدی از نظر مرغوبیت مدال در مسابقات جهانی جای دارند.