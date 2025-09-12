باشگاه خبرنگاران جوان - کانال هفت رژیم صهیونیستی پیش تر اعلام کرده بود که شرکت هواپیمایی رایان‌ایر ایرلند تمام پروازهای خود به مقصد تل‌آویو را لغو کرده است.

این رسانه رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که پروازهای رایان‌ایر تا ۲۸ آگوست (ششم شهریور) لغو خواهد بود.

بر اساس گزارش‌ها، افزایش تهدیدهای موشکی و هشدارهای صادر شده از سوی یمن، شرکت‌های هواپیمایی را به بازنگری در برنامه‌های پروازی خود واداشته است.

با وجود کمک کشورهای مختلف عضو ناتو از جمله آمریکا برای تامین امنیت فضای هوایی سرزمین‌های اشغالی، لغو پروازها به این منطقه حاکی از دروغین بودن ادعای رژیم اشغالگر درباره ایجاد پدافند موثر در مقابل موشک‌ها و پهپادهای گروه‌های مقاومت است.

منبع: ایرنا