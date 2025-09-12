باشگاه خبرنگاران جوان - جود بلینگام در دو فصلی که با پیراهن رئال مادرید به میدان رفته، عملکرد بسیار خوبی را نشان داده و از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار تیمش بوده است. این ستاره انگلیسی به دلیل عمل جراحی شانه برای مدتی طولانی دور از میادین بوده است.

طبق گزارش اتلتیک، بلینگام این هفته با تیم تمرین کرد و امیدوار است به زودی به میادین بازگردد. با این حال، باشگاه عجله‌ای برای انجام این کار ندارد و ترجیح می‌دهد تا اکتبر صبر کند.

هافبک انگلیسی که تابستان ۲۰۲۳ از بوروسیا دورتموند به مادرید پیوست، در اولین فصل حضورش در این باشگاه به رئال کمک کرد تا در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا دوگانه کسب کند. او فصل گذشته در ۵۸ بازی در تمام رقابت‌ها برای تیمش ۱۵ گل به ثمر رساند و ۱۵ پاس گل داد.

غایبان مقابل سوسیداد

ادواردو کاماوینگا نیز بازی مقابل رئال سوسیداد را از دست خواهد داد. او در ماه آگوست از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد. بازیکن فرانسوی در ابتدا قرار بود پس از تعطیلات ملی به میادین بازگردد، اما هنوز به طور کامل با تیم تمرین نکرده است. آندریک و فرلاند مندی نیز در این مسابقه غایب خواهند بود.