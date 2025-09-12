هافبک خلاق رئال مادرید، قرار است بعد از مدت‌ها به میادین بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جود بلینگام در دو فصلی که با پیراهن رئال مادرید به میدان رفته، عملکرد بسیار خوبی را نشان داده و از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار تیمش بوده است. این ستاره انگلیسی به دلیل عمل جراحی شانه برای مدتی طولانی دور از میادین بوده است. 

طبق گزارش اتلتیک، بلینگام این هفته با تیم تمرین کرد و امیدوار است به زودی به میادین بازگردد. با این حال، باشگاه عجله‌ای برای انجام این کار ندارد و ترجیح می‌دهد تا اکتبر صبر کند.

هافبک انگلیسی که تابستان ۲۰۲۳ از بوروسیا دورتموند به مادرید پیوست، در اولین فصل حضورش در این باشگاه به رئال کمک کرد تا در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا دوگانه کسب کند. او فصل گذشته در ۵۸ بازی در تمام رقابت‌ها برای تیمش ۱۵ گل به ثمر رساند و ۱۵ پاس گل داد.

غایبان مقابل سوسیداد

ادواردو کاماوینگا نیز بازی مقابل رئال سوسیداد را از دست خواهد داد. او در ماه آگوست از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد. بازیکن فرانسوی در ابتدا قرار بود پس از تعطیلات ملی به میادین بازگردد، اما هنوز به طور کامل با تیم تمرین نکرده است. آندریک و فرلاند مندی نیز در این مسابقه غایب خواهند بود.

برچسب ها: رئال مادرید ، لالیگا ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
حمایت شوامنی از تفکرات متفاوت سرمربی رئال
سخنگوی شهردار تهران عنوان کرد
انعقاد قرارداد ۷۰۰۰ دستگاه و ورود ۳۰۰۰ اتوبوس تا پایان سال
پرسپولیس تمایلی به جذب مدافع سابق منچستر سیتی ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیم جدید سردار دورسون مشخص شد + عکس
رسمی؛ آندره اونانا به ترابوزان اسپور پیوست
ادموند بزیک سرمربی تیم امید پرسپولیس شد
ورزشگاه متروپولیتانو میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶/۲۷ شد
تساوی بدون گل در تقابل لژیونر‌ها ایرانی
نیروی زمینی به رده سوم صعود کرد/ اوضاع مس کرمان وخیم شد
بازگشت ۲ داور الیت به لیگ برتر
آیمریک لاپورت برای اتلتیکو بیلبائو بازی خواهد کرد
استقلال تهران به دنبال انتقام از برادرش در اهواز/ تراکتور و سپاهان در جستجوی اولین برد
مدیریت ناسالم باعث کنار کشیدن کاراماشین از لیگ دوومیدانی شد/ حدادی قهرمانان را فراری داده است
آخرین اخبار
پرافتخارترین آزادکاران ایران در مسابقات جهانی/ طلسم ۱۲ ساله شکسته می‌شود؟
تیم جدید سردار دورسون مشخص شد
برنامه مسابقات والیبال قهرمانی جهان/ مصر نخستین حریف ایران
مدیریت ناسالم باعث کنار کشیدن کاراماشین از لیگ دوومیدانی شد/ حدادی قهرمانان را فراری داده است
استقلال تهران به دنبال انتقام از برادرش در اهواز/ تراکتور و سپاهان در جستجوی اولین برد
تیم جدید سردار دورسون مشخص شد + عکس
رسمی؛ آندره اونانا به ترابوزان اسپور پیوست
نیروی زمینی به رده سوم صعود کرد/ اوضاع مس کرمان وخیم شد
ادموند بزیک سرمربی تیم امید پرسپولیس شد
آیمریک لاپورت برای اتلتیکو بیلبائو بازی خواهد کرد
بازگشت ۲ داور الیت به لیگ برتر
ورزشگاه متروپولیتانو میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶/۲۷ شد
تساوی بدون گل در تقابل لژیونر‌ها ایرانی
داوران سرخابی‌ها مشخص شدند؛ سایه VAR روی سر لیگ
۲ بازیکن هاکی روی یخ جوانان دختر در لیگ مجارستان به میدان می‌روند
پرسپولیس و سپاهان نقره‌داغ شدند
توصیف جالب اوتامندی از مسی
هندبالیست‌های کمتر از ۱۷ سال ایران در مسیر قهرمانی آسیا
النصر قهرمان لیگ عربستان می‌شود
کانوپولو قهرمانی آسیا؛ شکست جوانان ایران برابر چین‌تایپه در ثانیه‌های پایانی
ادامه اعتراض‌ها به حضور رکاب‌زنان رژیم صهیونی در اسپانیا؛ کار به گارد ملی کشید!
رونمایی از حریفان خاتون بم در لیگ قهرمانان زنان آسیا
مسابقات بین‌المللی رولبال عمان؛ صعود مقتدرانه نماینده ایران به مرحله نیمه نهایی
هافبک استقلال غایب نخستین بازی در لیگ قهرمانان آسیا
حمایت دوباره اسطوره فوتبال انگلیس از مردم فلسطین
جایزه طلایی ONZE DOR به دمبله رسید
اندر احوالات تاجرنیا در پست مدیرعاملی
ایتالیا در تلاش برای دفاع از عنوان قهرمانی/ بلژیک عضو لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶
حمایت شوامنی از تفکرات متفاوت سرمربی رئال
جام جهانی تیراندازی؛ رستمیان و نکونام به مدال نرسیدند