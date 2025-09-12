باشگاه خبرنگاران جوان - آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۰۱ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت و آلاینده شاخص هماکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۰ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.
از ابتدای سال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۹۶ روز قابل قبول، ۶۳ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۷ روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک قرار داشته است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیمبندی میشود و بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.