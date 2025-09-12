شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اجرای طرح مهرآفرین برای معلمان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در طی سالهای گذشته، معلمان زیادی از طریق طرحی به نام طرح مهرآفرین استخدام شدند و در ارتقای سطح علمی دانش آموزان نقش موثری داشتهاند.
معلمان با استفاده از این طرح بدون الزام به آزمون استخدامی میتوانند جذب آموزش و پرورش شوند و کد استخدامی دریافت کنند. اما این روزها آوازه تاخیر در اجرای این طرح به گوش میرسد و آنها را چشم انتظار تبدیل وضعیت گذاشته است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
عرض سلام وادب خواهشا یک گزارشی از حق نیروهای مظلوم مهرآفرین آموزش وپرورش که بیش از۲۰ سال سابقه تدریس دارند و درحال حاضرنزدیک به ۱۳سال است که به صورت پیمانی باقی ماندهاند وکدمستخدم این نیروها باتوجه به مصوبهی مجلس درآبان ماه ۴۰۱هنوز صارنشده است تهیه کنید. درضمن صدور کدمستخدم وتبدیل وضعیتمان هیچ بارمالی برای دولت ندارد. پیشاپیش ازپیگیری شما فعال محترم سپاسگزاریم.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.