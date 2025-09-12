رئیس‌جمهور آمریکا از اتحادیه اروپا خواست تا ۱۰۰ درصد بر چین و هند تعرفه وضع کند، اما اکنون این فشار را به متحدان جی۷ نیز گسترش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش فایننشال تایمز، ایالات متحده از کشور‌های گروه هفت (G۷) خواهان اعمال تعرفه‌های «به شدت» بالاتر بر هند و چین به دلیل خرید نفت از روسیه شده است. این اقدام به گفته این گزارش، در تلاش برای وادار کردن مسکو به مذاکرات صلح با اوکراین صورت می‌گیرد. این گزارش به چهار منبع که از این برنامه‌ها مطلع بوده‌اند، استناد کرده است.

بر اساس گزارش‌های این هفته این روزنامه، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، قبلاً از اتحادیه اروپا خواسته بود تا علیه چین و هند تعرفه‌های ۱۰۰درصدی اعمال کند و اکنون در نظر دارد متحدان جی۷ را نیز در این تلاش دخیل کند.

وزرای دارایی گروه هفت (G۷) در یک تماس ویدیویی روز جمعه، در مورد پیشنهاد ایالات متحده برای یک دور جدید از اقدامات، به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ تلاش‌های خود برای میانجیگری یک توافق صلح در اوکراین را تشدید کرده است.

یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مدعی شد: «خرید‌های نفتی چین و هند از روسیه، در حال تأمین مالی ماشین جنگی پوتین و طولانی‌تر کردن کشتار بی‌معنای مردم اوکراین است.»

وی افزود: «اوایل این هفته به متحدان اتحادیه اروپایی خود به وضوح گفتیم که اگر آنها در مورد پایان دادن به جنگ در حیاط خلوت خود جدی هستند، باید به ما بپیوندند و تعرفه‌های معناداری اعمال کنند که در روز پایان جنگ، لغو خواهد شد.»

این سخنگو ادامه داد: «دولت ترامپ آماده است و شرکای جی۷ ما باید همراه ما قدم بردارند.»

سخنگو از بیان رقم دقیق برای تعرفه‌های برنامه‌ریزی شده خودداری کرد، اما افراد آشنا با این موضوع گفتند که ایالات متحده سطوحی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد را پیشنهاد داده است.

ایالات متحده ماه گذشته به دلیل خرید نفت روسیه توسط هند، تعرفه‌های واردات از این کشور را به ۵۰ درصد افزایش داد. ترامپ در ماه آوریل نیز تعرفه‌های واردات از چین را به شدت افزایش داد، اما پس از واکنش منفی بازار، در ماه مه آنها را کاهش داد.

مقامات اتحادیه اروپا می‌دانند که اعمال چنین تعرفه‌های سنگینی بر دو شریک تجاری کلیدی، با توجه به تأثیر اقتصادی و احتمال تلافی از سوی پکن، دشوار خواهد بود. این بلوک در تلاش است تا در عرض چند هفته آینده یک توافق تجاری با دهلی نو منعقد کند، زیرا به دنبال برقراری روابط نزدیک‌تر با یک قدرت در حال ظهور آسیایی است.

اما بروکسل امیدوار است که بتواند ایالات متحده را متقاعد کند که از طریق سایر اقدامات، مانند تحریم‌های سخت‌تر رویه خود را پیش ببرد.

منبع: فایننشال تایمز

برچسب ها: تعرفه تجاری ، دولت آمریکا ، هند و چین ، نفت روسیه
خبرهای مرتبط
شی جین پینگ در بحبوحه تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های هندی با مودی دیدار کرد
مودی خطاب به شی: هند متعهد به بهبود روابط با چین است
پس از گفت‌و‌گو با شی و مودی؛
پوتین: برای صلح اوکراین باید به گسترش ناتو رسیدگی شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خط‌ونشان کشیدن نتانیاهو برای کشور فلسطین
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نشانه‌های رکود در اقتصاد آمریکا؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
ناتو به دنبال تقویت بازدارندگی در مرز روسیه است
شورای امنیت در بیانیه‌ای حمله رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
واشنگتن تمجیدکنندگان از ترور کرک را تهدید کرد
آخرین اخبار
روسیه ۲۲۱ پهپاد اوکراینی را در طول شب سرنگون کرد
نخست وزیر قطر با ترامپ در مورد حمله اسرائیل به دوحه دیدار خواهد کرد
ترامپ از جی۷ خواسته تا تعرفه‌های بالاتری برای چین و هند وضع کند
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
وکلای بولسونارو قصد دارد به حکم صادره اعتراض کند
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
روسیه و اوکراین: جنگ ابدی یا صلح شکننده؟
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
شرکت هواپیمایی ایرلندی احتمالا دیگر پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را از سرنمی‌گیرد
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
احزاب مخالف دولت آلمان خواستار حمایت از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی شدند
اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است
امارات: اقدامات بی پروایانه اسرائیل صلح در منطقه را تضعیف می‌کند
بلومبرگ: آلمان از راه حل دو دولتی حمایت می‌کند
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
یونیسف: ۱۳ هزار کودک در غزه از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد
واشنگتن تمجیدکنندگان از ترور کرک را تهدید کرد
نشانه‌های رکود در اقتصاد آمریکا؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول
خط‌ونشان کشیدن نتانیاهو برای کشور فلسطین
شورای امنیت در بیانیه‌ای حمله رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد
ناتو به دنبال تقویت بازدارندگی در مرز روسیه است
هلند سفیر روسیه را احضار کرد
حماس: حمله به قطر، اعلام جنگ به تمام جهان عرب است
انتشار تصاویر مظنون تیراندازی به حامی ترامپ برای اولین بار