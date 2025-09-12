باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش فایننشال تایمز، ایالات متحده از کشور‌های گروه هفت (G۷) خواهان اعمال تعرفه‌های «به شدت» بالاتر بر هند و چین به دلیل خرید نفت از روسیه شده است. این اقدام به گفته این گزارش، در تلاش برای وادار کردن مسکو به مذاکرات صلح با اوکراین صورت می‌گیرد. این گزارش به چهار منبع که از این برنامه‌ها مطلع بوده‌اند، استناد کرده است.

بر اساس گزارش‌های این هفته این روزنامه، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، قبلاً از اتحادیه اروپا خواسته بود تا علیه چین و هند تعرفه‌های ۱۰۰درصدی اعمال کند و اکنون در نظر دارد متحدان جی۷ را نیز در این تلاش دخیل کند.

وزرای دارایی گروه هفت (G۷) در یک تماس ویدیویی روز جمعه، در مورد پیشنهاد ایالات متحده برای یک دور جدید از اقدامات، به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ تلاش‌های خود برای میانجیگری یک توافق صلح در اوکراین را تشدید کرده است.

یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مدعی شد: «خرید‌های نفتی چین و هند از روسیه، در حال تأمین مالی ماشین جنگی پوتین و طولانی‌تر کردن کشتار بی‌معنای مردم اوکراین است.»

وی افزود: «اوایل این هفته به متحدان اتحادیه اروپایی خود به وضوح گفتیم که اگر آنها در مورد پایان دادن به جنگ در حیاط خلوت خود جدی هستند، باید به ما بپیوندند و تعرفه‌های معناداری اعمال کنند که در روز پایان جنگ، لغو خواهد شد.»

این سخنگو ادامه داد: «دولت ترامپ آماده است و شرکای جی۷ ما باید همراه ما قدم بردارند.»

سخنگو از بیان رقم دقیق برای تعرفه‌های برنامه‌ریزی شده خودداری کرد، اما افراد آشنا با این موضوع گفتند که ایالات متحده سطوحی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد را پیشنهاد داده است.

ایالات متحده ماه گذشته به دلیل خرید نفت روسیه توسط هند، تعرفه‌های واردات از این کشور را به ۵۰ درصد افزایش داد. ترامپ در ماه آوریل نیز تعرفه‌های واردات از چین را به شدت افزایش داد، اما پس از واکنش منفی بازار، در ماه مه آنها را کاهش داد.

مقامات اتحادیه اروپا می‌دانند که اعمال چنین تعرفه‌های سنگینی بر دو شریک تجاری کلیدی، با توجه به تأثیر اقتصادی و احتمال تلافی از سوی پکن، دشوار خواهد بود. این بلوک در تلاش است تا در عرض چند هفته آینده یک توافق تجاری با دهلی نو منعقد کند، زیرا به دنبال برقراری روابط نزدیک‌تر با یک قدرت در حال ظهور آسیایی است.

اما بروکسل امیدوار است که بتواند ایالات متحده را متقاعد کند که از طریق سایر اقدامات، مانند تحریم‌های سخت‌تر رویه خود را پیش ببرد.

منبع: فایننشال تایمز