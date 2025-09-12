نخست‌وزیر قطر امروز جمعه و تنها چند روز پس از حمله اسرائیل به مقامات حماس در دوحه، در کاخ سفید با ترامپ دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیش‌بینی می‌شود شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، جی. دی. ونس معاون رئیس‌جمهور و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا دیدار کند.

به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، او همچنین در کاخ سفید واقع در واشنگتن، دیدار جداگانه‌ای با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه خواهد داشت.

حمله اسرائیل به قطر از سوی جامعه جهانی به‌طور گسترده محکوم شد و به عنوان اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را در منطقه‌ای که از پیش در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، تشدید کند، توصیف گردید.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای که مورد توافق تمام ۱۵ عضو از جمله متحد اسرائیل، ایالات متحده آمریکا بود، حمله در دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد، اما نامی از اسرائیل نبرد.

واشنگتن نیز قطر را متحدی مهم در خلیج فارس می‌داند. قطر در تلاش بوده تا به عنوان میانجیگر، برای برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و گروه شبه‌نظامی حماس در غزه، برای آزادی اسرای اسرائیلی، و برای تدوین یک برنامه برای غزه پس از جنگ، توافقی ترتیب دهد.

ترامپ روز سه‌شنبه مدعی شد تصمیم حمله به قطر توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گرفته شده و نه توسط رهبر جمهوری‌خواه. او افزود که یک حمله یکجانبه به قطر به منافع آمریکا یا اسرائیل خدمت نمی‌کند. ترامپ گفته است که از این حمله راضی نیست.

ترامپ متعهد شده بود که با به دست گرفتن قدرت در ماه ژانویه، جنگ اسرائیل در غزه را پایان دهد، اما این هدف همچنان دور از دسترس باقی مانده است. دوره او با یک آتش‌بس که دو ماه به طول انجامید، آغاز شد. این آتش‌بس در تاریخ ۱۸ مارس پایان یافت، زمانی که حملات اسرائیل باعث کشته شدن ۴۰۰ فلسطینی شد.

در هفته‌های اخیر، تصاویر فلسطینی‌های در حال گرسنگی از جمله کودکان در غزه، جهان را شوکه کرده و بر انتقادات از اسرائیل افزوده است.

حمله اسرائیل به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ده‌ها هزار نفر را به کشتن داده و منجر به آوارگی داخلی تمام جمعیت غزه شده و بحران قحطی را به راه انداخته است. تعداد زیادی از کارشناسان حقوقی و پژوهشگران ارزیابی می‌کنند که این حمله به اندازه‌ای است که می‌توان آن را نسل‌کشی نامید.

منبع: رویترز

