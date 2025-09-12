باشگاه خبرنگاران جوان - ماه‌گرفتگی کامل ماه سپتامبر در آسمان شب هر دو نیم‌کره شمالی و جنوبی زمین در این دو مجموعه تایم‌لپس چشمگیر دنبال شده است.

به نقل از ناسا، در توالی نیم‌کره شمالی (بالا)، رد ماه از بالا سمت چپ به پایین سمت راست دیده می‌شود. ماه از زیر سیاره درخشان زحل می‌گذارد که در آسمان تقریباً صاف بر فراز پردیس بین‌المللی دانشگاه ججیانگ (Zhejiang University) چین در حدود ۳۰ درجه عرض جغرافیایی شمالی دیده می‌شود.

نمای نیم‌کره جنوبی (پایین) از دریاچه گریفین (Lake Griffin) در استرالیا در ۳۵ درجه عرض جغرافیایی جنوبی، رد ماه را از بالا سمت راست به پایین سمت چپ نشان می‌دهد. چندین درخشش ناشی از رعد و برق در نزدیکی افق در دریاچه منعکس شده‌اند.

هر دو عکس با لنز‌های زاویه باز ۱۶ میلی‌متری ثبت شده‌اند و کل ماه‌گرفتگی را پوشش می‌دهند؛ به طوری که ماه قرمز تیره کاملاً در سایه زمین در نزدیکی مرکز غوطه‌ور است، اما جهت‌گیری‌های مختلف مسیر ماه در آسمان، تغییرات پرسپکتیو ناشی از نما‌های عرض‌های جغرافیایی شمالی را در برابر عرض‌های جغرافیایی جنوبی نشان می‌دهد.

منبع: ایسنا