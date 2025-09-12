باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی که روز پنجشنبه برگزار شد، با صدور بیانیهای، حمله به دوحه، پایتخت دولت قطر را به صورت یکپارچه و با رأی مثبت تمامی پانزده عضو خود، از جمله ایالات متحده آمریکا، محکوم نمود. اگرچه در متن این بیانیه مشترک، که به ابتکار فرانسه و انگلیس تهیه گردید، نامی از رژیم صهیونیستی به عنوان عامل این حمله به میان نیامد، اما بر «اهمیت کاهش تنش»، «ابراز همبستگی با قطر» و «حمایت قاطع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور» تأکید شد. همچنین در این بیانیه، بر لزوم آزادی فوری اسرا و خاتمه جنگ در نوار غزه تصریح گردید.
واکنشهای دیپلماتیک و محکومیتهای بینالمللی
این حمله، موجی از محکومیتهای گسترده و بیسابقه را از سوی اعضای شورای امنیت و کشورهای مختلف جهان در پی داشت:
روزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد این عمل را «شوکآور» خواند و آن را نقض آشکار حاکمیت قطر و اقدامی در جهت تخریب مذاکرات آتشبس توصیف کرد.
نمایندگان انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و ترکیه با ادبیاتی همسو، این تجاوز را محکوم نمودند. نماینده انگلیس آن را «نقض آشکار حاکمیت و تهدیدی برای صلح منطقه» و نماینده فرانسه آن را «مغایر با قوانین بینالمللی» عنوان کرد.
نماینده فدراسیون روسیه با اشاره به نزدیکی محل حمله به هیئت این کشور، از «پیامدهای خطرناک» آن ابراز نگرانی کرد.
کشورهای عربی و اسلامی شامل مصر، الجزایر، اردن، کویت، امارات متحده عربی، پاکستان و سومالی به شدت این حمله را نکوهش کرده و آن را بخشی از سیاستهای بیثباتساز رژیم صهیونیستی دانستند. وزیر امور خارجه اردن این عمل را «حملهای بزدلانه و غدارانه» خواند.
نماینده پاکستان با انتقاد تند از «انتشار اتهامات آشکار و اطلاعات گمراهکننده» توسط نماینده رژیم صهیونیستی در شورا، خاطرنشان کرد که این رژیم «حق تهدید سازمان ملل یا کشورهای مستقل را ندارد.»
موضع گیری نماینده آمریکا و تهدیدات مکرر رژیم صهیونیستی
در مقابل این محکومیتهای گسترده، نماینده ایالات متحده آمریکا با استناد به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، سعی در کاستن از حساسیت جلسه داشت و ادعا کرد که واشنگتن این حادثه را «فرصتی برای صلح» میداند و تضمین داده که چنین حملاتی تکرار نخواهد شد.
این در حالی است که نماینده رژیم صهیونیستی با بیانیهای کاملاً تحریکآمیز و تهدیدآمیز، خطاب به قطر گفت: «یا مقامهای حماس را محکوم و اخراج کنید، یا اسرائیل این کار را خواهد کرد. » این اظهارات که پیشتر نیز توسط بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، تکرار شده بود، با واکنش شدیداللحن قطر مواجه گردید. وزارت امور خارجه قطر این بیانیه را «غیرمسئولانه» دانست و یادآور شد که حضور سیاسی مقامات حماس در دوحه، به درخواست صریح ایالات متحده و خود رژیم صهیونیستی و در چارچوب میانجیگری بوده است.
حواشی نشست و اقدامات قطر
قطر در پاسخ به این حمله، روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده را میزبان اجلاس اضطراری عربی-اسلامی برای بررسی این واقعه و تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کرد.
به گزارش خبرنگاران بینالمللی، تدابیر امنیتی در دوحه، به ویژه در اطراف مسجد محمد بن عبدالوهاب، به طور چشمگیری تشدید شده و حضور نمازگزاران عادی و رسانهها در این محدودیتها با ممنوعیت مواجه شده است.
عدم امکان قرائت بیانیه ایران
با توجه به محدودیتهای زمانی و ترتیب دستور کار نشست، امکان قرائت بیانیه جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر فراهم نشد. بنابراین، بیانیه ایران به صورت مکتوب و ذیل دستور کار جلسه به ثبت رسید. در این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت این حمله تروریستی را محکوم و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت قطر اعلام نمود و بر حق قانونی قطر برای دفاع مشروع و پیگیری سیاسی-حقوقی این تجاوز تأکید کرد. ایران، رژیم صهیونیستی را «تهدیدی فوری برای صلح و امنیت بینالمللی» خواند و از شورای امنیت خواست تا با تصویب قطعنامهای تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدامات قاطعی را علیه این رژیم تجاوزگر به عمل آورد.
نشست فوقالعاده شورای امنیت در حالی به کار خود پایان داد که علیرغم محکومیت یکپارچه بینالمللیِ حمله به حاکمیت قطر، به دلیل حمایت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی، نامی از عامل اصلی حمله در بیانیه نهایی برده نشد. این رویداد، علاوه بر افشای عمق بحران مشروعیت برای رژیم صهیونیستی، شکاف میان مواضع رسمی قدرتهای غربی و پشتیبانی عملی آنان از این رژیم را نیز بیش از پیش عیان ساخت و فضایی ملتهب و پرتنش را برای تحولات آتی منطقه به تصویر کشید.