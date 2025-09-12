شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای حمله به دوحه، پایتخت قطر، را بدون اشاره به نام رژیم صهیونیستی محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی که روز پنجشنبه برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای، حمله به دوحه، پایتخت دولت قطر را به صورت یکپارچه و با رأی مثبت تمامی پانزده عضو خود، از جمله ایالات متحده آمریکا، محکوم نمود.  اگرچه در متن این بیانیه مشترک، که به ابتکار فرانسه و انگلیس تهیه گردید، نامی از رژیم صهیونیستی به عنوان عامل این حمله به میان نیامد، اما بر «اهمیت کاهش تنش»، «ابراز همبستگی با قطر» و «حمایت قاطع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور» تأکید شد. همچنین در این بیانیه، بر لزوم آزادی فوری اسرا و خاتمه جنگ در نوار غزه تصریح گردید.

واکنش‌های دیپلماتیک و محکومیت‌های بین‌المللی

این حمله، موجی از محکومیت‌های گسترده و بی‌سابقه را از سوی اعضای شورای امنیت و کشور‌های مختلف جهان در پی داشت:

روزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد این عمل را «شوک‌آور» خواند و آن را نقض آشکار حاکمیت قطر و اقدامی در جهت تخریب مذاکرات آتش‌بس توصیف کرد.

نمایندگان انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و ترکیه با ادبیاتی همسو، این تجاوز را محکوم نمودند. نماینده انگلیس آن را «نقض آشکار حاکمیت و تهدیدی برای صلح منطقه» و نماینده فرانسه آن را «مغایر با قوانین بین‌المللی» عنوان کرد.

نماینده فدراسیون روسیه با اشاره به نزدیکی محل حمله به هیئت این کشور، از «پیامد‌های خطرناک» آن ابراز نگرانی کرد.

کشور‌های عربی و اسلامی شامل مصر، الجزایر، اردن، کویت، امارات متحده عربی، پاکستان و سومالی به شدت این حمله را نکوهش کرده و آن را بخشی از سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز رژیم صهیونیستی دانستند. وزیر امور خارجه اردن این عمل را «حمله‌ای بزدلانه و غدارانه» خواند.

نماینده پاکستان با انتقاد تند از «انتشار اتهامات آشکار و اطلاعات گمراه‌کننده» توسط نماینده رژیم صهیونیستی در شورا، خاطرنشان کرد که این رژیم «حق تهدید سازمان ملل یا کشور‌های مستقل را ندارد.»

موضع گیری نماینده آمریکا و تهدیدات مکرر رژیم صهیونیستی

در مقابل این محکومیت‌های گسترده، نماینده ایالات متحده آمریکا با استناد به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، سعی در کاستن از حساسیت جلسه داشت و ادعا کرد که واشنگتن این حادثه را «فرصتی برای صلح» می‌داند و تضمین داده که چنین حملاتی تکرار نخواهد شد.

این در حالی است که نماینده رژیم صهیونیستی با بیانیهای کاملاً تحریک‌آمیز و تهدیدآمیز، خطاب به قطر گفت: «یا مقام‌های حماس را محکوم و اخراج کنید، یا اسرائیل این کار را خواهد کرد. » این اظهارات که پیشتر نیز توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، تکرار شده بود، با واکنش شدیداللحن قطر مواجه گردید. وزارت امور خارجه قطر این بیانیه را «غیرمسئولانه» دانست و یادآور شد که حضور سیاسی مقامات حماس در دوحه، به درخواست صریح ایالات متحده و خود رژیم صهیونیستی و در چارچوب میانجی‌گری بوده است.

حواشی نشست و اقدامات قطر

 قطر در پاسخ به این حمله، روز‌های یکشنبه و دوشنبه آینده را میزبان اجلاس اضطراری عربی-اسلامی برای بررسی این واقعه و تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کرد.
 به گزارش خبرنگاران بین‌المللی، تدابیر امنیتی در دوحه، به ویژه در اطراف مسجد محمد بن عبدالوهاب، به طور چشمگیری تشدید شده و حضور نمازگزاران عادی و رسانه‌ها در این محدودیت‌ها با ممنوعیت مواجه شده است.

عدم امکان قرائت بیانیه ایران

با توجه به محدودیت‌های زمانی و ترتیب دستور کار نشست، امکان قرائت بیانیه جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر فراهم نشد. بنابراین، بیانیه ایران به صورت مکتوب و ذیل دستور کار جلسه به ثبت رسید.  در این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت این حمله تروریستی را محکوم و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت قطر اعلام نمود و بر حق قانونی قطر برای دفاع مشروع و پیگیری سیاسی-حقوقی این تجاوز تأکید کرد. ایران، رژیم صهیونیستی را «تهدیدی فوری برای صلح و امنیت بین‌المللی» خواند و از شورای امنیت خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدامات قاطعی را علیه این رژیم تجاوزگر به عمل آورد.

نشست فوق‌العاده شورای امنیت در حالی به کار خود پایان داد که علیرغم محکومیت یکپارچه بین‌المللیِ حمله به حاکمیت قطر، به دلیل حمایت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی، نامی از عامل اصلی حمله در بیانیه نهایی برده نشد.  این رویداد، علاوه بر افشای عمق بحران مشروعیت برای رژیم صهیونیستی، شکاف میان مواضع رسمی قدرت‌های غربی و پشتیبانی عملی آنان از این رژیم را نیز بیش از پیش عیان ساخت و فضایی ملتهب و پرتنش را برای تحولات آتی منطقه به تصویر کشید.

برچسب ها: شورای امنیت ، قطر ، حمله اسرائیل
خبرهای مرتبط
حمله اسرائیل به دوحه، جهان عرب را متحد کرد
امارات: اقدامات بی پروایانه اسرائیل صلح در منطقه را تضعیف می‌کند
اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خوب متجاوز معلوم هست دیگه ، فلسطین
این قانون بدتر از قانون جنگل آمریکایی اروپایی
واقعا مسخره است ، شورای امنیت ، حقوق بشر و ....
باید زور داشته باشی تا متجاوز را سرجایش بنشانی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
دوحه هداسشو جمع کرد که دیگه ماموز بازی در نیاره اسراییل گفت خاورمیانه جندیدی رو شکل میده و داده
۰
۱
پاسخ دادن
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
واشنگتن تمجیدکنندگان از ترور کرک را تهدید کرد
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
آخرین اخبار
۱۱ سپتامبر بهانه ای برای جنایات و استعمارگری آمریکا بود
محدودیت جدید طالبان؛ منع زنان از حضور در دفاتر سازمان ملل
طالبان خواستار بازگرداندن هلیکوپترهای افغانستان شد
افغانستان محور رایزنی نمایندگان ازبکستان و چین
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
لغو قرارداد آمو دریا؛ اقتصاد افغانستان متمایل به کشورهای منطقه
آزادی بیش از ۱۸۰ زندانی افغانستانی‌ در هفته گذشته
اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های کره جنوبی؛ اختلال در پرواز‌ها تا ۹ اکتبر
روسیه ۲۲۱ پهپاد اوکراینی را در طول شب سرنگون کرد
نخست وزیر قطر با ترامپ در مورد حمله اسرائیل به دوحه دیدار خواهد کرد
ترامپ از جی۷ خواسته تا تعرفه‌های بالاتری برای چین و هند وضع کند
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
وکلای بولسونارو قصد دارد به حکم صادره اعتراض کند
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
روسیه و اوکراین: جنگ ابدی یا صلح شکننده؟
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
شرکت هواپیمایی ایرلندی احتمالا دیگر پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را از سرنمی‌گیرد
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
احزاب مخالف دولت آلمان خواستار حمایت از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی شدند
اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است
امارات: اقدامات بی پروایانه اسرائیل صلح در منطقه را تضعیف می‌کند
بلومبرگ: آلمان از راه حل دو دولتی حمایت می‌کند
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
یونیسف: ۱۳ هزار کودک در غزه از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد