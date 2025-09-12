رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت ۲ فقره تصادف منجر به فوت در سومین هفته شهریور ماه در سطح شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در ۱۶ شهریور ماه حوالی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد یکشنبه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید صیاد شیرازی بعد از خروجی پاسداران نرسیده به خیابان موسوی یک سانحه مرگبار رانندگی به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: در این حادثه، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مجاز با یک دستگاه سواری پراید که در مسیر خود در حال حرکت بود برخورد می‌کند. در پی این برخورد، هر دو خودرو از مسیر اصلی منحرف شدند؛ پراید در حاشیه راه واژگون شده و سواری پژو ۲۰۶ پس از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در جهت مخالف متوقف گردید.

وی با بیان اینکه متأسفانه در این حادثه سرنشین پراید (خانم حدوداً ۴۰ ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان باخت، و راننده سواری پراید نیز مجروح و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل گردید.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: دیگر تصادف رخ داده در پایتخت در بامداد چهار شنبه ۱۹ شهریور حوالی ساعت ۰۳:۱۵ در بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال به جنوب بعد از ۹ دی اتفاق افتاد.

وی در ادامه گفت: در این سانحه یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ به علت عدم رعایت سرعت مجاز با گاردریل حاشیه بزرگراه برخورد می‌کند که در اثر این حادثه راننده در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد و سرنشین آن مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ جوانبخت با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: یکی از عوامل اصلی تبدیل تصادفات جرحی به فوتی، سرعت غیرمجاز است. از تمامی رانندگان محترم تقاضا داریم با رعایت سرعت مجاز در معابر شهری و بزرگراهی، امکان واکنش مناسب در شرایط اضطراری را فراهم کنند. با افزایش سرعت شدت وقوع تصادفات نیز افزایش پیدا می‌کند، زیرا انرژی جنبشی که از خودرو در این حالت آزاد می‌شود چندین برابر خواهد بود و میزان تخریبی هم که ایجاد می‌کند به همین نسبت بیشتر خواهد بود. فقط کافیست با رعایت سرعت مطمئنه آمار وقوع تصادفات را به طرز چشمگیری کاهش دهیم.

وی همچنین یادآور شد: با رعایت سرعت مطمئنه، نه تنها جان خود را حفظ می‌کنید، بلکه جان دیگران را نیز از خطر دور نگه می‌دارید.

منبع: پلیس راهور تهران