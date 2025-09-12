باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت امور خارجه طالبان در کابل، نشستی با حضور دیپلمات‌های کشورهای مختلف برگزار کرد.

این نشست به منظور بررسی پیامدهای زلزله‌های هفته گذشته در شرق افغانستان صورت گرفت.

در این نشست، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، درخواست کرد تا هلیکوپترهای افغانستان که پیش از این به کشورهای همسایه منتقل شده‌اند، به منظور استفاده در عملیات‌های امداد و نجات در بحران‌هایی نظیر زلزله‌های اخیر، به کشور بازگردانده شوند.

وی تأکید کرد که این هلیکوپترها در شرایط بحرانی نقش حیاتی ایفا می‌کنند.

پیش از این نیز دیگر مقامات طالبان از جمله یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان بارها رسماً از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان و تاجیکستان خواسته است که هلیکوپترها و هواپیماهای متعلق به ارتش پیشین افغانستان را بازگردانند.

عصمت‌الله ارگاشف، مشاور ارشد رئیس جمهور ازبکستان نیز با تأیید انتقال حدود ۵۰ فروند هواپیما و بالگرد نیروی هوایی افغانستان به این کشور، تصریح کرده است: این تجهیزات در واقع متعلق به آمریکا است و به طالبان تحویل داده نخواهد شد.

بر اساس گزارش رسانه های ازبکستان، اکنون هفت هلیکوپتر به آمریکا منتقل شده اند، اقدامی که وزارت دفاع طالبان آن را غیرقابل قبول خوانده است.

به گزارش پولتیکو، واشنگتن با ازبکستان و تاجیکستان مذاکره کرده است تا هواپیماها و بالگردهای افغانستان را در ازای حمایت‌ نظامی از خود به آنها بسپارد.

همچنین سفرای آمریکا در ازبکستان و تاجیکستان اعلام کرده‌اند که بالگردهای دولت سابق افغانستان که به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده را به طالبان تحویل نخواهند داد.

با این حال طالبان ادعا می کنند که در حال حاضر ۲۸۹ هلیکوپتر در اختیار دارند، اما تنها ۵۰ فروند از آنها قابلیت پرواز دارند. بازگرداندن هلیکوپترهای موجود در کشورهای همسایه می تواند، توان هوایی آنها را به ویژه در زمینه امداد و نجات و همچنین عملیات های نظامی افزایش دهد.