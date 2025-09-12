محدودیت جدید طالبان؛ منع زنان از حضور در دفاتر سازمان ملل

سازمان ملل اعلام کرد که طالبان با استقرار نیروهای امنیتی در ورودی دفاتر این نهاد، از ورود کارمندان زن افغان جلوگیری کرده‌اند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سازمان ملل هشدار داده محدودیت‌های جدید، کمک‌رسانی به قربانیان زلزله و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان- طالبان با گماشتن نیروهای امنیتی در ورودی دفاتر سازمان ملل، مانع ورود کارمندان زن افغان به این دفاتر شده‌اند.

در همین حال، سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و از مقامات طالبان خواست تا ممنوعیت کار زنان افغان در این نهاد را لغو کنند.

این نهاد هشدار داده است که این محدودیت‌ها، روند کمک‌رسانی به قربانیان زلزله اخیر و دیگر افراد آسیب‌پذیر را به شدت تهدید می‌کند.

سخنگوی طالبان تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است.

این در حالی است که افغانستان با پیامدهای ویرانگر زلزله پایان ماه اوت که بیش از ۲۲۰۰ کشته برجای گذاشت، بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان که از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند و همچنین خشکسالی شدید در شمال کشور دست و پنجه نرم می‌کند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال زنان، از جمله در سازمان‌های غیردولتی وضع کرده‌اند، اما این نخستین بار است که این ممنوعیت را برای کارمندان زن سازمان ملل نیز به طور جدی اجرا می‌کنند.

این گروه همچنین دختران را از تحصیل در مقطع متوسطه و دانشگاه محروم کرده است.

سازمان ملل اعلام کرد که ترتیبات قبلی تاکنون امکان رساندن کمک‌های حیاتی را در سراسر کشور فراهم می‌کرده است.

این نهاد جهانی هشدار داد که بدون حضور زنان، رساندن کمک به نیازمندان زن با دشواری زیادی مواجه خواهد شد.

سازمان جهانی بهداشت نیز گزارش داده که در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان، کارمندان زن با مقررات سختگیرانه طالبان، مانند اجبار به سفر با محرم، مواجه شده‌اند.

سازمان ملل این هفته درخواست فوری برای جمع‌آوری ۱۴۰ میلیون دلار به منظور کمک به قربانیان زلزله مطرح کرده است.

با این حال، این نهاد تأکید کرده که منشور سازمان ملل اجازه تبعیض علیه زنان را نمی‌دهد و این موضوع نگرانی جدی کشورهای کمک‌کننده است.

برچسب ها: نقض حقوق زنان ، سازمان ملل ، اشتغال زنان ، افغانستان
خبرهای مرتبط
دبیر شورای پناهندگان ناروی:
بدون کارکنان زن نمی‌توانیم امدادرسانی را از سر بگیریم
زنان از اشتغال در دفاتر یوناما منع شدند
یونیسف:
حضور کارمندان زن در این نهاد حیاتی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
واشنگتن تمجیدکنندگان از ترور کرک را تهدید کرد
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
آخرین اخبار
۱۱ سپتامبر بهانه ای برای جنایات و استعمارگری آمریکا بود
محدودیت جدید طالبان؛ منع زنان از حضور در دفاتر سازمان ملل
طالبان خواستار بازگرداندن هلیکوپترهای افغانستان شد
افغانستان محور رایزنی نمایندگان ازبکستان و چین
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
لغو قرارداد آمو دریا؛ اقتصاد افغانستان متمایل به کشورهای منطقه
آزادی بیش از ۱۸۰ زندانی افغانستانی‌ در هفته گذشته
اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های کره جنوبی؛ اختلال در پرواز‌ها تا ۹ اکتبر
روسیه ۲۲۱ پهپاد اوکراینی را در طول شب سرنگون کرد
نخست وزیر قطر با ترامپ در مورد حمله اسرائیل به دوحه دیدار خواهد کرد
ترامپ از جی۷ خواسته تا تعرفه‌های بالاتری برای چین و هند وضع کند
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
وکلای بولسونارو قصد دارد به حکم صادره اعتراض کند
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
روسیه و اوکراین: جنگ ابدی یا صلح شکننده؟
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
شرکت هواپیمایی ایرلندی احتمالا دیگر پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را از سرنمی‌گیرد
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
احزاب مخالف دولت آلمان خواستار حمایت از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی شدند
اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است
امارات: اقدامات بی پروایانه اسرائیل صلح در منطقه را تضعیف می‌کند
بلومبرگ: آلمان از راه حل دو دولتی حمایت می‌کند
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
یونیسف: ۱۳ هزار کودک در غزه از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند
مقام ارشد سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه فصل جدیدی در جنگ غزه می‌گشاید
کره جنوبی آمریکا را با کاهش سرمایه گذاری تهدید کرد
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد