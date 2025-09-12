محدودیت جدید طالبان؛ منع زنان از حضور در دفاتر سازمان ملل

باشگاه خبرنگاران جوان- طالبان با گماشتن نیروهای امنیتی در ورودی دفاتر سازمان ملل، مانع ورود کارمندان زن افغان به این دفاتر شده‌اند.

در همین حال، سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و از مقامات طالبان خواست تا ممنوعیت کار زنان افغان در این نهاد را لغو کنند.

این نهاد هشدار داده است که این محدودیت‌ها، روند کمک‌رسانی به قربانیان زلزله اخیر و دیگر افراد آسیب‌پذیر را به شدت تهدید می‌کند.

سخنگوی طالبان تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است.

این در حالی است که افغانستان با پیامدهای ویرانگر زلزله پایان ماه اوت که بیش از ۲۲۰۰ کشته برجای گذاشت، بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان که از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند و همچنین خشکسالی شدید در شمال کشور دست و پنجه نرم می‌کند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال زنان، از جمله در سازمان‌های غیردولتی وضع کرده‌اند، اما این نخستین بار است که این ممنوعیت را برای کارمندان زن سازمان ملل نیز به طور جدی اجرا می‌کنند.

این گروه همچنین دختران را از تحصیل در مقطع متوسطه و دانشگاه محروم کرده است.

سازمان ملل اعلام کرد که ترتیبات قبلی تاکنون امکان رساندن کمک‌های حیاتی را در سراسر کشور فراهم می‌کرده است.

این نهاد جهانی هشدار داد که بدون حضور زنان، رساندن کمک به نیازمندان زن با دشواری زیادی مواجه خواهد شد.

سازمان جهانی بهداشت نیز گزارش داده که در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان، کارمندان زن با مقررات سختگیرانه طالبان، مانند اجبار به سفر با محرم، مواجه شده‌اند.

سازمان ملل این هفته درخواست فوری برای جمع‌آوری ۱۴۰ میلیون دلار به منظور کمک به قربانیان زلزله مطرح کرده است.

با این حال، این نهاد تأکید کرده که منشور سازمان ملل اجازه تبعیض علیه زنان را نمی‌دهد و این موضوع نگرانی جدی کشورهای کمک‌کننده است.