باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای رسمی آزادی «فوری» و «بی‌قید و شرط» سه تبعه این کشور که به دلیل تخلف از قوانین جمهوری اسلامی ایران در بازداشت هستند را مطالبه کرد.

وی در مصاحبه با رادیو «فرانس انتر» با احتیاط از اظهار نظر در مورد نظرات اخیر همتای ایرانی خود درباره امکان انجام یک توافق برای تبادل زندانیان خودداری نمود.

عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان پیشتر بیان کرده بود کار تبادل «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایران زندانی در فرانسه با این زندانیان مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

مقامات قضایی ایران همواره بر استقلال قضایی و عمل دقیق به قوانین داخلی و بین‌المللی در پرونده‌های مربوط به اتباع خارجی تأکید داشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات خود و بر اساس اصل عمل متقابل، همواره آماده بررسی موضوعات مربوط به مبادلات زندانیان بوده است. مواضع ایران در این زمینه بر اصول حاکمیت ملی و منافع جمهوری اسلامی استوار است.

منبع: خبرگزاری فرانسه