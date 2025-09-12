وزیر امور خارجه فرانسه، در اظهاراتی رسمی، آزادی «فوری» و «بی‌قید و شرط» سه تبعه این کشور را که در ایران به جرم جاسوسی بازداشت هستند، مطالبه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای رسمی آزادی «فوری» و «بی‌قید و شرط» سه تبعه این کشور که به دلیل تخلف از قوانین جمهوری اسلامی ایران در بازداشت هستند را مطالبه کرد.

وی در مصاحبه با رادیو «فرانس انتر» با احتیاط از اظهار نظر در مورد نظرات اخیر همتای ایرانی خود درباره امکان انجام یک توافق برای تبادل زندانیان خودداری نمود. 

عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان پیشتر بیان کرده بود کار تبادل «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایران زندانی در فرانسه با این زندانیان مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

مقامات قضایی ایران همواره بر استقلال قضایی و عمل دقیق به قوانین داخلی و بین‌المللی در پرونده‌های مربوط به اتباع خارجی تأکید داشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات خود و بر اساس اصل عمل متقابل، همواره آماده بررسی موضوعات مربوط به مبادلات زندانیان بوده است. مواضع ایران در این زمینه بر اصول حاکمیت ملی و منافع جمهوری اسلامی استوار است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: زندانیان فرانسوی ، ایران ، وزیر خارجه فرانسه
خبرهای مرتبط
احمد الشرع: از صحبت در مورد «قطع روابط دائمی با ایران» خودداری کرده‌ایم
کره جنوبی پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد
در باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
نقشه راه قاهره: کلیدی برای قفل هسته‌ای؟
گروسی: مذاکرات فنی با ایران در حال پیشرفت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
چه خبره سه نفر ؟ یکی میدی یکی میگیری
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
غربگدایی و تسلیم پذیری بعضیا .
البته خوبه فرانسه فعلا زاییده ،چوب خدا صدا نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
جالبه اونها شهروند ایرانی رو به خاطر حمایت ازفلسطین ویا دلایل واهی زندانی می کنند وما جاسوسهای اونها رودستگیرمی کنیم وکاربه تبادل زندانی ها باهم می رسه و سه تا جاسوس میدیم ویک ایرانی روبدون اینکه اونجا جرمی مرتکب شده باشه پس می گیریم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
فرانسه غلط زیادی خورده
مگر خانم اسفندیاری جاسوس بوده که با سه تا
جاسوس فرانسوی تعویض شود
واقعا چقدر بی منطق و بیشعور تشریف دارند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
فرانسه کیلویی چند؟؟؟
زن امریکاست،دیگه اونم از آمریکا یاد گرفته،
دستش به جایی نمیرسه میاد شهروند ایرانی رو زندونی میکنه??????????
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
این غربی ها یاد گرفته‌اند طوری صحبت کنند که مردم دنیا تصور کنند اینها کسی هستند عمدا از واژه‌هایی استفاده می کنند که تحکم در آن باشد که نشانگر میل به تداوم استعمار است ولی کور خوانده اند این هارت و پورت ها در مقابل ایران خاصیتی ندارد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا رفته بود فرانسه که دستگيرش کنن...
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
لیبرالیسم،تجاوز ب مفهوم کلمات
۱۳:۴۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
چی غصه ها!!!!بهتون و بهشون قول میدم بی قید و شرط و با احترام آزا د میشن!شک داری!؟اندکی صبر کن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
از همان اولش معلوم بود شهروند ایرانی در فرانسه را دستگیر کردن که که با جاسوسان کثیف خودشان مباددله کنند
۰
۳
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
یکی در برابر یکی
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
تبادل شهروند بی گناه با جاسوس بدعت بدیه.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه فرانسه رو که جاسوس می فرسته در ایران. ان شاء الله خداوند شر شما رو به خودتون برگردونه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
ایران چرا اطلاع بدهد که جاسوس فرانسوی دستگیر شده هرچه میگفتند باید احضار بی اطلاعی میکرد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بارو غلط میکند تا یک شنبه وزیراست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
روش جدید کشور های غربی برای آزادی جاسوسان خود ، دستگیری شهروندان ایرانی در قبال جاسوسان
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
گروگانگیری هست نه دستگیری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
مطمئن باشید بدون قید و شرط ازاد میشن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
این درست نیست که فرانسه برای آزادی جاسوسانش مردم ما رادر کشورش دستگیر کنه. باید این جاسوسان رو اعدام کنند تا غلط زیادی نکنه.
۱
۱۴
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۴۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
دقیقا بگید یکی در برابر یکی ،پر رویی کردند دادگاه اعدام تشکیل بدید ،حتی صوری ،
بهشون هم بگید بار دیگر ایرانی دستگیر کنند جنازه تحویل میگیرند
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آخرین اخبار
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد