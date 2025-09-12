باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری رویداد ملی «ایران جان» با هدف تشریح برنامه‌ها با حضور یوسف افشاری‌نیا، مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان، مدیران استان و اصحاب رسانه در صداوسیمای اصفهان برگزار شد.

مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان با اعلام این خبر که شعار رویداد ملی «ایران جان» برگرفته از فرمایش حضرت آقاست، که به سرزمین علم، هنر و ایمان نام‌گذاری شده است، گفت: پس از انتصاب دکتر پیمان جبلی به ریاست سازمان صداوسیما، بلافاصله سند تحول رسانه ملی آماده و تقدیم رهبری شد. رهبر معظم انقلاب این سند را تایید و تاکید کردند. در این سند عدالت گستری و هویت محوری به عنوان دو شعار اصلی این سند در نظر گرفته شده است.

افشاری‌نیا با بیان اینکه دکتر جبلی بر این باور است رویداد ملی «ایران جان» اعلام وفاداری رسانه ملی به سند تحول و تاکید بر عدالت گستری صداوسیماست، افزود: این رویداد کمک می‌کند تمام اقشار و استان‌های کشور در بر اساس عدالت رسانه‌ای در قاب رسانه ملی دیده و از طریق رادیو شنیده شوند. هدف از برپایی این رویداد تحقق دو شعار سند تحول رسانه ملی بود.

وی درباره ملاک انتخاب استان‌ها برای میزبانی گفت: انتخاب استان‌ها برای میزبانی از این رویداد بنا به ظرفیت‌ها و آمادگی هر استان انجام شده است. اگرچه قرار بود از ۲۹ خرداد تا ۵ تیر دومین رویداد «ایران جان» در اصفهان باشد، ولی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سبب شد این رویداد به تعویق بیفتد و دومین رویداد «ایران جان» متناسب با اربعین به میزبانی استان ایلام باشد. در نهایت مقرر شد اصفهان از ۲۲ تا ۲۸ شهریور میزبانی این رویداد را عهده‌دار باشد. البته از ۲۰ شهریور پخش ملی رویداد‌ها برگزار و اولین برنامه رسمی از روز گذشته با پخش میزگرد خبر پخش شروع شد.

مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان درباره اولویت‌های این استان برای انعکاس در این رویداد ملی توضیح داد: از آنجایی که استان اصفهان در برخی حوزه‌ها پیشگام و پیشتاز است، موضوعات استان در سه محور با اولویت‌های گردشگری، انرژی‌های خورشیدی و دانش بنیان‌ها در نظر گرفته شده است. تمرکز ما بر شهر‌های کمتر دیده شده است. از طرفی، آنجایی که اصفهان یک استان صنعتی است، تمرکز بر شرکت‌های دانش بنیان شده است.