عضو شورای ملی زعفران گفت: با افزایش نرخ پایه ارز گمرکی، ورود دلالان و قاچاقچیان به بازار افزایش می‌یابد که این امر جایگاه صادرات زعفران ایرانی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: طبق روال همه ساله از ۱۵ مهرماه برداشت نوبرانه زعفران آغاز می شود، اما پیش بینی در خصوص تولید زعفران نمی توان داشت.

به گفته وی، زعفران گیاهی مقاوم به سرما، گرما و کم آبی است، از این رو خشکسالی امسال در تولید اثر گذار خواهد بود، اما در حدی نیست که شرایط بحرانی در تولید ایجاد کند.

حسینی ادامه داد: با توجه به انکه فصل برداشت زعفران نزدیک می شویم، خریداران عمده ای برای زعفران نیستند چراکه تجار خارجی منتظر ورود محصول نو به بازار هستند که براین اساس انتظار رونق بازار در ماه فعلی نخواهیم داشت.

عضو شورای ملی زعفران حداقل قیمت هرکیلو زعفران ۸۰ تا ۸۵ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز پایه گمرکی بر صادرات بیان کرد: افزایش نرخ ارز پایه گمرکی برای مدتی در صادرات تاثیر منفی خواهد داشت چراکه دولت تکلیف ارز حاصل از صادرات روشن نکرده است و از طرفی اگر قرار باشد صادرکننده با ارز آزاد خریداری و سپس با ارز نیما به دولت بدهد، این موضوع منجر به کاهش صادرات و رونق قاچاق خواهد شد.

عضو شورای ملی زعفران  با بیان اینکه جایگاه صادرات زعفران ایرانی با حضور قاچاقچیان و دلالان در بازارهای هدف به خطر می افتد، گفت: دولت با ایجاد موانع صادرات زمینه را برای رشد قاچاقچیان و ورود افراد غیرتخصصی به بازار فراهم می کند و صادرکنندگان واقعی شناسنامه دار عقب نشینی می کنند که این امر به ضرر تولید تمام می شود. 

