باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد ملی «ایران جان» از روز شنبه، ۲۲ شهریورماه به‌طور رسمی آغاز خواهد شد و اصفهان سومین استان میزبان این رویداد پس از خوزستان و ایلام خواهد بود.

در همین راستا پخش ویژه‌برنامه‌هایی با موضوع استان اصفهان از شبکه‌های مختلف سراسری آغاز شده و شب گذشته، پنجشنبه شب، بیستم شهریورماه برنامه «میزگرد» با اجرای امید قالیباف از اصفهان روانه آنتن شبکه خبر شد.

تأکید بر سهم بیشتر اصفهان در آنتن ملی

امید قالیباف، گوینده و مجری خبر در حاشیه این برنامه در توضیح تجربه خود از اجرای «میزگرد» شبکه خبر از صداوسیمای استان، به اهمیت جایگاه اصفهان در معادلات اقتصادی کشور اشاره و بر لزوم افزایش سهم آن از آنتن شبکه‌های سراسری رسانه ملی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اصفهان به دلیل برخورداری از صنایع بزرگ و راهبردی همچون ذوب‌آهن و فولاد مبارکه نقش فراملی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، گفت: اگر یکی از این صنایع دچار مشکل شود، تأثیر آن تنها به مرز‌های استان محدود نیست و بسیاری از استان‌های دیگر نیز متأثر خواهند شد؛ به همین دلیل، وزن رسانه‌ای اصفهان باید بیش از وضعیت فعلی باشد.

قالیباف اضافه کرد: رویداد «ایران‌جان» فرصتی برای پرداخت جزئی‌تر به مسائل توسعه‌ای صنایع و پاسخ به پرسش‌های مخاطبان درباره مشکلات صنعت است. از آنجا که بسیاری از این واحد‌های صنعتی در بورس فعال هستند و میلیون‌ها سهام‌دار در سراسر کشور دارند، بررسی وضع آنها برای افکار عمومی اهمیت ملی دارد.

این مجری و گوینده خبر با ابراز رضایت از کیفیت اجرای برنامه در صداوسیمای مرکز اصفهان، اظهار کرد: در این مرکز، شاهد رویکرد حرفه‌ای و دغدغه‌مندی همکاران بودم و امیدواریم با تداوم رویداد «ایران جان»، ظرفیت‌های واقعی استان‌ها بیش از پیش به تصویر کشیده شود.

پخش مستقیم چند برنامه گفت‌وگومحور خبری از اصفهان

مرتضی صالحی شکیب، معاون خبر صداوسیمای مرکز اصفهان نیز در حاشیه پخش «میزگرد»، از برگزاری مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌ها و گزارش‌های خبری با محوریت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های استان خبر داد و گفت: تولیدات اخیر ما در چند دسته اصلی تعریف شده است؛ بخشی به گزارش‌های موضوعی بر اساس نظام مسائل استان اختصاص دارد، بخشی به معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی و بخشی دیگر به رویداد‌ها و مسائل جاری شهرستان‌ها و مناطق مختلف اصفهان.

وی با اشاره به تولید میان‌برنامه‌ها و کلیپ‌های ویژه خبری افزود: این تولیدات که برخی در قالب مستند‌های ۱۰ دقیقه‌ای پخش می‌شوند، تلاش می‌کنند تصویر تازه‌ای از اصفهان و فرصت‌هایی که برای مردم ایجاد می‌شود، ارائه دهند.

به گفته صالحی شکیب، برای پوشش زنده رویداد‌ها از آنتن سراسری، تجهیزات فنی لازم در شهرستان‌ها مهیاست، گفت: برای نخستین بار، بخش‌های خبری استان‌ها — چه در رادیو و چه در تلویزیون — توسط گویندگان بومی و در همکاری مشترک با شبکه‌های سراسری اجرا می‌شوند؛ اقدامی که هم ظرفیت‌های اصفهان و هم توانمندی خبرنگاران و تیم خبری استان‌ها را نشان می‌دهد.

وی در ادامه از برگزاری چند برنامه گفت‌وگومحور خبری ازجمله سه میزگرد، دو برنامه اقتصادی زنده و یک برنامه استاندار از اصفهان خبر داد و گفت: مزیت این برنامه‌ها این است که مسائل و مشکلات مردم اصفهان به‌طور مستقیم ازطریق مجریان بومی و ملی به گوش مخاطبان در سراسر کشور می‌رسد که مصداق عدالت رسانه‌ای است.

صالحی همچنین به فعالیت گسترده این مرکز در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: انتشار هم‌زمان تولیدات در شبکه‌های اجتماعی به دیده‌شدن بیشتر آنها کمک خواهد کرد. تجربه پخش برنامه «میزگرد»، که برای اولین بار در این سطح در اصفهان برگزار شد، بسیار مثبت بود و باعث افزایش توان کاری همکاران و نمایش تلاش آنها شد. امیدواریم این روند تداوم یابد.

به گزارش روابط‌عمومی رسانه ملی، رویداد ملی «ایران جان، اصفهان ایران» که از ۲۲ تا ۲۸ شهریور در اصفهان برگزار می‌شود، ازجمله طرح‌های شاخص سازمان صداوسیما درراستای تحقق سند تحول رسانه ملی و تقویت عدالت رسانه‌ای است. این رویداد فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری اصفهان در شبکه‌های سراسری، استانی و برون‌مرزی فراهم می‌آورد و بخشی از برنامه‌های رسانه ملی با محوریت اصفهان پخش خواهند شد.