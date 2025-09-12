شیراز میزبان احراز صلاحیت کارشناسان رسمی جنوب در شیراز + تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهرداد کرمی، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، از میزبانی این استان برای برگزاری مراسم احراز صلاحیت‌های عمومی و تطبیق مدارک فنی کارشناسان رسمی دادگستری استان‌های جنوبی کشور شامل فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این مراسم که به مدت پنج روز در حال برگزاری است، مصاحبه و مرحله دوم پذیرش داوطلبان قریب به چهل رشته کارشناسی را شامل می‌شود.

او با اشاره به جایگاه فارس به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کارشناسی رسمی در کشور، گفت: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با دارا بودن نزدیک به دو هزار کارشناس و کارآموز، از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است.

کرمی در تشریح فرآیند جذب کارشناسان جدید گفت: پس از اتمام این مرحله از مصاحبه‌ها، اداره سنجش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی را به معاونت کارآموزی این مرکز اعلام خواهد کرد. سپس، این آمار در اختیار استان‌ها قرار گرفته و فرآیند آموزش و کارآموزی در استان‌ها آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس افزود: ما در استان، دوره‌های آموزش عمومی و سایر مراحل کارآموزی را به مدت تقریبی یک سال برگزار خواهیم کرد. در پایان این دوره، مراسم تحلیف برگزار شده و دفترچه و پروانه کارشناسی به داوطلبان اعطا خواهد شد تا به جمع بدنه کارشناسی رسمی استان ملحق شوند.

این مراسم با حضور امین مهدی پور معاون سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و دیگر مسوولان استانی برگزار شد.