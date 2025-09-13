مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: برخی کارخانه‌های لبنی خودسرانه قیمت لبنیات خود را افزایش دادند، درحالیکه مصوبه‌ای برای این موضوع نداشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه بازار محصولات لبنی رونقی ندارد، گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضای چندانی برای خرید در بازار وجود ندارد که این امر بر تولید اثر گذار بوده است.

وی سرانه مصرف لبنیات را ۴۵ کیلو اعلام کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که با کاهش سرانه مصرف، تولید لبنیات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است.

ظفری ادامه داد: با توجه به ناترازی انرژی و قطعی برق و شرایط قدرت خرید خانوار، وضعیت تولید و بازار لبنیات تعریفی ندارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: قبل از هدفمندی یارانه ها سرانه مصرف لبنیات ۱۳۰ کیلو بود که اکنون به ۴۰ تا ۴۵ کیلو معادل یک سوم رسیده است که برای ارتقای سرانه مصرف، کمبود منابع را از محلی تامین کند‌‌. به عنوان مثال اگر جرائم راهنمایی و رانندگی به لبنیات و توزیع شیرمدارس تخصیص دهد، مشکل سرانه مصرف حل می شود.

وی با بیان اینکه مصوبه قانونی برای افزایش قیمت لبنیات نداشتیم، تصریح کرد:  برخی کارخانه های لبنی خودسرانه قیمت لبنیات خود را افزایش دادند،درحالیکه مصوبه ای برای این موضوع نداشتیم.

۱۶:۲۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
لبنیاتیا باید با حداکثر مکانیزاسیون و حداقل قیمت کار کنن ولو فقط یه محصول تولید کنن
