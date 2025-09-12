مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر گفت: جهان باید از سکوت مقابل تجاوز صهیونیست‌ها دست بردارد چرا که آنها برای جنایت هیچ مرزی نمی‌شناسند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر ولایتی در توئیتی درباره حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر نوشت: نقض قوانین بین المللی و تعدی به حریم کشورها، برای صهیونیست‌ها به یک رویه عادی تبدیل شده و جهان باید از این سکوت دست بردارد.

وی تاکید کرد: بار دیگر همه دیدند رژیم وحشی صهیونی برای جنایت هیچ مرزی نمی‌شناسد. حمله به خاک قطر و برادران فلسطینی حاضر در جلسه، محکوم است.

 رژیم اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله هوایی تروریستی را بر عهده گرفت. هدف از این حمله، ترور رهبران حماس اعلام شد که به منظور برگزاری نشستی در دوحه، پایتخت قطر گردهم آمده بودند.

تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر صهیونیست ها جنایتکار در فلسطین، سوریه، لبنان، غزه، یمن، ایران، قطر و منطقه خاورمیانه 100 درصد به خاطر همکاری همه جانبه برخی کشورهای عربی و هم اسلامی بوده است.
مطمئنا همه ماها در این روزگار که زندگی می کنیم در آخرت وجلو درگاه خداوند سرافکنده هستیم که رژیم مسخره ومنحوس صهیونیسم به راحتی مسلمین وفلسطینیان را اینجوری سلاخی می کند.و کاری نمی کنیم.این روزگار روزگار امتحان ماست که چقدر بد ونافرجام داریم امتحان در مقابل درگاه خداوند پس می دهیم!!خیلی تاسف داره!!!
بایدهارا چه کسی باید انجام بده .
اگر سکوت کنیم باز هم سگ هار صهیونیسم به ما حمله می‌کند
اگر سراغشان نرویم سراغمان می آیند ...
