باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر ولایتی در توئیتی درباره حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر نوشت: نقض قوانین بین المللی و تعدی به حریم کشورها، برای صهیونیست‌ها به یک رویه عادی تبدیل شده و جهان باید از این سکوت دست بردارد.

وی تاکید کرد: بار دیگر همه دیدند رژیم وحشی صهیونی برای جنایت هیچ مرزی نمی‌شناسد. حمله به خاک قطر و برادران فلسطینی حاضر در جلسه، محکوم است.

رژیم اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله هوایی تروریستی را بر عهده گرفت. هدف از این حمله، ترور رهبران حماس اعلام شد که به منظور برگزاری نشستی در دوحه، پایتخت قطر گردهم آمده بودند.