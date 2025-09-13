رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: دولت برای واردات حدود ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و ۴۰ هزار تن دام زنده در نیمه دوم سال برنامه ریزی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: در حال حاضر میزان دام کشتار موجود در دامداری ها جوابگوی نیاز پاییز و زمستان را می دهد.

به گفته وی، قیمت دام سبک ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزارتومان است و قیمت دام سنگین بدلیل افزایش واردات گوشت های برزیلی نوسان داشته است.

پوریان قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفند برای مصرف کننده را ۸۵۰ هزارتومان و گوشت گوساله ۷۵۰هزارتومان اعلام کرد و افزود: با توجه به ذخایر موجود، عرضه بالاتر از نرخ های اعلامی غیرمنطقی و گرانفروشی است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه تقاضای چندانی برای خرید گوشت در بازار وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت زمانی باید رخ دهد که ذخایر کافی نباشد، اما در شرایط فعلی مشکلی در توزیع نداریم.

به گفته وی، ذخایر گوشت های منجمد بخشی مربوط به دولت بوده که پشتیبانی امور دام آن را تامین کرده است و بخش دیگر مربوط به بخش خصوصی است که ذخایر این بخش مطلوب است و مشکلی در توزیع نداریم.

رئیس شورای تامین کنندگان دام ادامه داد: دولت برای تامین گوشت تلاش کرد با واردات گوشت منجمد و دام زنده بازار را کنترل کند به‌ طوری‌که از ابتدای سال تاکنون ۷ هزار راس دام کشتاری از مبدا پاکستان و حدود ۳۰ هزارتن گوشت منجمد به کشور وارد شده است.

وی گفت: اکنون دولت برای تنظیم بازار داخلی تصمیم دارد برنامه واردات حدود ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و ۴۰ هزار تن دام زنده را در دستور کار داشته باشد که این میزان واردات می تواند تاثیر مطلوبی بر بازار داشته باشد.

