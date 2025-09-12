باشگاه خبرنگاران جوان- سعید محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۴ نشانگر هوای «ناسالم» برای گروه‌های حساس است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته هم با عدد ۱۰۸ بیانگر آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس است.

وی اضافه کرد: کیفیت هوای سه منطقه مشهد در شرایط «بسیار ناسالم و آلوده» برای تمامی افراد قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۰ منطقه در شرایط «سالم» و در ۹ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت در شرایط «ناسالم» است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به توصیه‌های خودمراقبتی برای شهروندان مشهد تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.