سیب گلاب از بهترین تقویت کننده‌های گوارش است، از التهاب معده می‌کاهد و تشنگی روزهای گرم سال را تسکین می‌دهد. اگر رسیده و شیرین باشد در تقویت عمومی بدن و تنظیم سیستم ایمنی نیز مؤثر است تا جایی که آب آن را به نسبت مساوی با آب آلبالو مخلوط کنید و بنوشید و سه هفته مداومت کنید در کنترل علائم پوستی سوریازیس مؤثر است.

سیب گلاب به شکل پوره شده یا آب آن در رفع گرمازدگی معجزه می‌کند و در حملات عصبی، ترس و اضطراب آب یا پوره آن با کمی گلاب، مسکن دل‌چسبی است که بی‌قراری را تبدیل به قرار دل و جان می‌نماید.

فیبر فراوان به خصوص پکتین، ویتامین‌های گروه ب و آنتی‌اکسیدان‌های آن بلدند از رخداد گرفتگی عروق جلوگیری کنند. پس در بیماران قلبی و فشار خون انتخاب به جایی است. سیب گلاب صبحانه تابستانه دل‌چسبی است که این روزها انتخاب خوبی محسوب می‌شود.

طبع سیب گرم و تر است و حاوی مقادیر زیادی از ویتامین‌ها و مواد معدنی مفید است: کربوهیدرات، فیبر، ویتامین سی، ویتامین کا، ای، بی، مس، پتاسیم، و خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارد که برای سلامتی همه افراد مفید می‌باشد.

خواص سیب گلاب برای معده

سیب شوینده معده است، معده را پاک و دباغی می‌کند. سیب برای معده بسیار مفید است، خصوصاً صبح ناشتا با نمک که باید حتماً خوب جویده شود و به هیچ وجه از آب سیب استفاده نشود، مخلوط سیب رنده شده با کمی سبوس جو و عسل در صبح ناشتا، سویق سیب و مربای سیب.‌

خواص سیب گلاب برای اعصاب

خوردن سیب قرمز در صبح ناشتا یا سویق سیب تقویت کننده مغز و اعصاب است و در کل خوردن و بوییدن سیب برای ضعف مغز مفید است. برای صرع و تشنج خوردن سیب‌ها خصوصاً سیب گلاب و بوییدن سیب و استفاده از عطر سیب مفید است.

خوردن سیب گلاب موجب تقویت اعصاب شده و آرامش را به افراد هدیه می‌دهد. سیب گلاب خاصیت آرام بخشی داشته و تقویت کننده مغز است. به طور کلی، فسفر موجود در این سیب، اعصاب و مغز را تقویت می‌کند.

خواص سیب گلاب برای استخوان و مفاصل

سیب، سموم بدن، مخصوصاً اسید اوریک را دفع می‌کند و درمان خوبی برای روماتیسم است. همچنین سیب و سویق سیب و پوست سیب و خرما و سرکه چون سموم بدن را دفع می‌کنند؛ بسیار برای نقرس اثرگذارند.

خواص سیب گلاب برای یبوست

خوردن سیب گلاب موجب بهبود حرکات روده شده و به دنبال آن از یبوست جلوگیری به عمل خواهد آمد. در نظر داشته باشید که در صورت ابتلاء به یبوست، خوردن سیب گلاب موجب درمان آن خواهد شد.

خواص سیب گلاب برای کلسترول خون

تحقیقات نشان داده‌اند که مقدار بالای فیبر موجود در سیب گلاب موجب کاهش کلسترول بالای خون می‌شود. بنابراین برای کاهش کلسترول بالای خون خود، خوردن سیب گلاب را از یاد نبرید.

خواص سیب گلاب برای سرطان

همانطور که گفته شد؛ سیب گلاب حاوی آنتی‌اکسیدان‌های بسیاری است. آنتی‌اکسیدان‌های موجود در سیب گلاب موجب پیشگیری از بروز سرطان می‌شوند. بهتر است بدانید که یکی از سرطان‌های قابل پیشگیری با خوردن سیب گلاب، سرطان ریه است.

خواص سیب گلاب برای اضطراب و بی خوابی

مصرف سیب گلاب موجب کاهش استرس و اضطراب در افراد شده و بی‌خوابی را درمان می‌کند. ترکیب سیب گلاب با زعفران و عسل نیز در این زمینه نتیجه تأثیرگذاری خواهد داشت.

خواص سیب گلاب برای بیماری نقرس

سیب گلاب فاقد چربی بوده و موجب کاهش اوره می‌شود. سیب گلاب هم به صورت خام و هم به صورت پخته، مانع تشکیل اسید اوریک در بدن شده و اسیدهای ادرار به ویژه اسید فرمیک را افزایش می‌دهد.

خواص سیب گلاب برای کاهش وزن

مصرف سیب گلاب به دلیل وجود فیبر، اشتها را در افراد کم کرده و با جلوگیری از پرخوری موجب کاهش وزن می‌گردد. تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف ۳ تا ۶ عدد سیب گلاب به صورت روزانه برای لاغری مفید است.

خواص سیب گلاب برای نیروی ذهنی و خستگی

خوردن ترکیب فالوده سیب گلاب با مقداری عسل و گلاب و زعفران، یک ساعت قبل از غذا و یا ۲ ساعت بعد از خوردن غذا می‌تواند علاوه بر رفع خستگی بدن، باعث کاهش ضعف نیروی ذهنی و بدن شود.

خواص سیب گلاب برای پسوریازیس

پسوریازیس یک بیماری شایع پوستی بوده که به دنبال آن برخی از قسمت‌های مختلف بدن دچار قرمزی می‌شوند. خوردن یک عدد سیب گلاب به صورت روزانه تا حدودی التهاب و خارش ناشی از پسوریازیس را کاهش می‌دهد.

خواص سیب گلاب برای سیستم ایمنی بدن

تقویت سیستم ایمنی یکی دیگر از خواص سیب گلاب است. ویتامین C موجود در این سیب، سبب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و بدن را در مقابل بسیاری از بیماری‌ها مقاوم می‌سازد.

محافظت جنین در مقابل بیماری‌های ریوی

سیب گلاب دارای مقادیر بالایی فولات می‌باشد که این ماده می‌تواند باعث جلوگیری از نقص لوله عصبی جنین در طول دوران بارداری شود. همچنین خوردن سیب گلاب در زمان بارداری می‌تواند جنین را در مقابل بیماری‌های ریوی و آسم حفاظت نماید.

استفاده از ماسک سیب گلاب برای رفع چین و چروک

برای این کار کافی است که یک عدد سیب گلاب را رنده کرده و به مدت ۲۰ دقیقه بر روی پوست صورت و گردن خود قرار دهید. بعد از گذشت این مدت صورت خود را با آب سرد بشویید.

سیب گلاب معمولاً به صورت خام استفاده می‌شود، ولی می‌توان از آن برای درست کردن کمپوت سیب گلاب، فالوده، خورشت سیب گلاب و مربای سیب گلاب نیز استفاده کرد.

نکات قابل توجه در مورد سیب گلاب

به دلیل اینکه هسته سیب گلاب دارای مقدار ناچیزی آمیگدالین می‌باشد، استفاده بیش از حد آن می‌تواند موجب مسمومیت شود. همچنین خوردن زیاد سیب گلاب به خاطر داشتن فیبر زیاد به ویژه در پوست آن می‌تواند موجب ایجاد ناراحتی معده و همچنین گاز روده شود.

