باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تصاویر تلویزیونی نشان داد که یک هواپیمای چارتر حامل حدود ۳۰۰ شهروند کره‌ای که در یک حمله بزرگ مهاجرتی ایالات متحده در یک کارخانه بازداشت شده بودند، روز جمعه در فرودگاه اینچئون فرود آمد.

بازگشت آنها پایان‌بخش یک هفته مذاکره فشاره سئول برای آزادی و بازگرداندن آنها به کشورشان بود؛ پس از آن که آنها با دستبند و غل و زنجیر بازداشت شدند - اقدامی که بسیاری در کره جنوبی، یک متحد کلیدی آمریکا را شوکه کرد.

به گفته وزیر امور خارجه کره جنوبی که این هفته از واشنگتن دیدار کرد، دو کشور در حال بررسی ایجاد یک گروه کاری برای در نظر گرفتن یک نوع جدید ویزا برای کره‌ای‌ها هستند.

این هواپیما همچنین ۱۰ کارگر از چین، سه کارگر از ژاپن و یک شهروند اندونزیایی را حمل می‌کرد.

مقامات کنسولگری کل در آتلانتای آمریکا پس از دستگیری بازداشت‌شدگان در حمله روز پنجشنبه به یک کارخانه در شهرستان برایان که توسط گروه موتور هیوندای و ال‌جی انرژی لیمیتد اداره می‌شود، با آنها در یک مرکز مهاجرت در فولکستون دیدار کردند.

در مجموع ۴۷۵ نفر در آنچه مقامات آمریکایی آن را تحقیقات جنایی در مورد شیوه‌های استخدام غیرقانونی دانستند، دستگیر شدند. بیش از ۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اهل کره جنوبی بودند.

یکی از مقامات تیم پشتیبانی کره جنوبی در محل گفت: کنسول‌ها بررسی کردند که «از هرگونه مشکل یا ناراحتی بشردوستانه اطمینان حاصل شود و از طرف آمریکایی خواستند که این مشکلات پیش نیاید».

منبع: رویترز