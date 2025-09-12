شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از نداشتن پل هوایی در ورودی شهرستان فسای استان فارس ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان فسا در استان فارس واقع شده است. مدتی است که بعد ازایجاد زیرگذر هیچ پل عابری برای رهگذران در این مکان پر خطر وجود ندارد. با توجه به اینکه در ورودی این شهرستان محل عبور خودرو‌های سبک و سنگین بسیاری است عابران پیاده برای تردد با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سال‌هاست که این مسیر از محور‌های پرتردد شهرستان فسا محسوب می‌شود، محوری که بعد از ایجاد زیر گذر هیچ فکری به حال عابرانی که قصد عبور از این تقاطع را دارند، نکرده‌اند. ورودی شهرستان فسا محل عبور بسیاری از خودرو‌های سبک و سنگین از استان‌ها و شهرستان‌های همجوار است و بسیار عبور از آن سخت و خطرناک است. به خصوص که در این بزرگراه، یک پارک بزرگ هم وجود دارد و مردم برای از این بزرگراه با سختی و ترس و دلهره عبور می‌کنند و لازم است که شهرداری در اینجا، یک پل عابر پیاده احداث کند.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.