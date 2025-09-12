امام جمعه ارومیه گفت: تعظیم معلم و استاد، در دین اسلام دارای اهمیت بسیاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه امروز در خطبه های نمازجمعه که در مصلای امام خمینی اقامه شد در آستانه بازگشایی مدارس اهمیت جایگاه معلم را خاطرنشان کرد گفت: رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بر رعایت ۵۱ حق است تاکید کرده است که یکی از آنها حق معلم است که لازم است انسان این حقوق را رعایت کند، زیرا توجه به آن موجب سعادت انسان میشود.
حجتالاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی با استناد به احادیث به اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام نیز اشاره کرد و گفت: به کسی که مباحث علمی جامعه در دستان اوست، تعظیم شود و او را باعظمت یاد کند.
خطیب جمعه ارومیه دآور شد: مسئله تعظیم معلم و استاد، در دین اسلام دارای اهمیت بسیاری است بهطوریکه در آیات و روایات به آن اشاره فراوان شده است و تعابیری که برای تنظیم معلم آمده است، کمنظیر است.
وی تصریح کرد: باید بهطوری رفتار شود که معلمین نه تنها از طرف دانش آموزان بلکه از طرف جامعه، احساس شرف و بزرگی بکنند و همه آحاد جامعه این قشر فرهیخته را مورد احترام قرار دهند.
امام جمعه ارومیه به جنایا رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ، نسل کشی به این شکل که در غزه رخ می دهد را مشاهده نکرده بودیم و اینکه منطقهای را محاصره کنی و بعد به بهانه پخش آب و غذا مردم را جمع کنی و سپس بمباران کنی، وحشی گری است.
حجتالاسلام و المسلمین قریشی با اشاره به اینکه رژیم صهیونی ۶۲ درصد نفت خود را از کشورهای اسلامی تامین میکند افزود: باید کشورهای اسلامی روابط تجاری خود را با رژیم صهیونی قطع کنند و همچنین باید ملتها به دولت فشار بیاورند تا دولتمردان روابط خود را با رژیم صهیونی قطع کنند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی وحشی و غیر قابل اعتماد است و این مسئله را اخیرا در قطر هم دیدید که در وسط مذاکرات، بمباران کرد.
خطیب جمعه ارومیه تصریح کرد: متاسفانه برخی کشورها در حوزه امنیتی، اطلاعاتی و نظامی با رژیم همکاری دارند و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند باید کمربند ایمنی در برابر این رژیم وحشی ایجاد شود.