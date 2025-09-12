دروازه‌بان سابق تیم ملی آلمان در واکنش به درخواست‌هایی که برای بازگشت او به تیم ملی برای حضور در جام جهانی وجود دارد، پاسخ منفی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال آلمان در حالی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌شود که با توجه به مصدومیت آندره ترشتگن و خداحافظی مانوئل نویر، ژرمن‌ها با بحران دروازه‌بانی رو‌به‌رو هستند.

پس از مصدومیت ترشتگن، آلمان‌ها به دنبال بازگشت دوباره نویر به تیم ملی هستند. با این حال دروازه‌بان سابق تیم ملی آلمان که تابستان سال گذشته از بازی‌های ملی خداحافظی کرد، پیشنهاد بازگشت به تیم ملی را رد کرد.

او گفت: خداحافظی از تیم ملی یک تصمیم آگاهانه از جانب من بود. بر این اساس، این حتی یک گزینه برای من نیست. من روی باشگاه، روی بایرن مونیخ، جایی که چیز‌های زیادی برای به دست آوردن داریم، تمرکز می‌کنم.

با وجود پاسخ منفی نویر برای بازگشت به تیم ملی، گفته می‌شود در صورتی که یولیان ناگلزمان از نویر درخواست کند، این دروازه‌بان آلمانی شاید از تصمیمش منصرف شود.

